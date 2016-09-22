Kürk Mantolu Madonna, beyaz perdeye taşınıyor

Sabahattin Ali'nin son birkaç senedir Türkiye'de çok satanlar listesinden çıkmayan romanı 'Kürt Mantolu Madonna' beyaz perdeye taşınıyor.

Zeroistanbul'un haberine göre, Ay Yapım'ın yapım haklarını satın aldığı eserin senaryo çalışmaları Ece Yörenç tarafından yürütülüyor. Romanlarında insanın görünmeyen yüzünü ortaya çıkaran Ali, 'Kürk Mantolu Madonna' eserinde Raif Efendi karakterinin Berlin’de tanıştığı bir kadınla yaşadıklarını, kaleme aldığı anılar üzerinden anlatıyor. Ali’nin 'Kuyucaklı Yusuf' ve 'İçimizdeki Şeytan' romanları dışında öyküleri, şiirleri, derlemeleri ve 'Esirler' isimli bir oyunu bulunuyor.

Sabahattin Ali kimdir?

25 Şubat 1907'de Edirne Vilayeti'nin Gümülcine Sancağı'na bağlı Eğridere kazasında doğmuştur. İstanbul Öğretmen Okulu'ndan mezun olan Ali, bir yıl kadar Yozgat'ta ilkokul öğretmenliği yapmış daha sonra Millî Eğitim Bakanlığı'nın açtığı sınavı kazanarak Almanya'ya giderek iki yıl orada okumuştur.(1928 - 1930) İlerleyen yıllarda Aydın ve Konya ortaokullarında Almanca öğretmenliği yapmıştır. Kaleme aldığı şiirleri, öyküleri ve romanları sebebiyle yıllarca suçlanmıştır. Ali dergilerde çıkan yazılarından dolayı üç ay hapis yatmış, karşılaştığı baskılardan bunalmıştır. Ali Baba dergisinde yayımladığı 'Ne Zor Şeymiş' başlıklı yazıda, içinde bulunduğu durumu şöyle anlatmaktadır: 'Çalmadan, çırpmadan bize ekmeğimizi verenleri aç, bizi giydirenleri donsuz bırakmadan yaşamak istemek bu kadar güç, bu kadar mihnetli, hatta bu kadar tehlikeli mi olmalı idi'.