Kürk kavgası kızışıyor

'Kullanmam’ diyen modacılar da, çevreci bilinen ünlüler de ibreyi tekrar kürke çevirdi. Bitmeyen kavga yeni sezonda alevleniyor



The Independent'in haberine göre hayvan hakları dernekleri ve hayvanseverler tarafından sık sık protesto edilen kürk podyumlara geri dönüyor, protestocular ayaklanıyor. Geçen yıl birçok modacının kreasyonlarında geniş yer verdiği ve önümüzdeki sezonun da önemli parçalarından olan kürk, modacılar için prestij kaynağı olsa da hayvanseverler kürkün dönüşünden memnun değil. Jean Paul Gaultier, Karl Lagerfeld, Giorgio Armani gibi marka tasarımcılar kürk kullanmaya, hayvan istismarına karşı çıkanlarsa mücadeleye devam ediyor.



‘Ya et yiyenler?’



Konuyla ilgili son yorum İngiliz Kürk Ticareti Birliği’nden geldi. “İnsanlar emir almak istemiyor. Kürk giymek ya da et yemek herkesin kendi karar vereceği iştir” diyen birlik yöneticileri, koleksiyonlarında kürk kullanan modacılarla kürk giymeyi tercih eden ünlülerin protesto edilmesinin hoş olmadığını açıkladı.



Aslında tartışma yeni değil. Koleksiyonunda kürk kullanan modacılar yıllardır hayvan hakları savunucuları tarafından protesto ediliyor. Ancak protestonun tarzının giderek agresifleşmesi ve modacılara karşı korkusuzca kampanyalar düzenlenmesi uluslararası düzeyde imajı bozulan kürksever modacı ve onların koleksiyonlarına rağbet eden ünlülerin rahatını biraz kaçırmışa benziyor. Bu yüzden açıklama yapmak zorunda kalan ünlü modacı Karl Lagerfeld kürk giymeyi savunduğu konuşmasında “Biz vahşi hayvanları öldürmesek onlar bizi öldürecek. Üstelik hayvanları sadece kürkleri için öldürmüyoruz. Eti için öldürülen hayvanların kürklerini kullanıyoruz” demişti. Lagerfeld, bu mantıkla hareket eden kişilerin sadece kürk giyenleri değil, et yiyenleri de protesto etmesi gerektiğini söylemiş, kürkten vazgeçmeyeceğini açıklamıştı.



Kürk giyen ünlü yandı! Kürk protestolarında en akılda kalan sahneyse Giorgio Armani’nin kendi mağazaları önünde pinokyo şeklinde tasvir edildiği dövizlerle protesto edilmesi olmuştu. Armani, kürk kullanmayacağını açıklayıp kış koleksiyonunda tavşan kürkü kullanınca PETA modacıyı yalan söylemekle suçlamıştı. Armani’yse protestoları “PETA, adımı kullanıp ünlü olmaya çalışıyor” diye yorumlamıştı.



Moda dünyasının kürkle imtihanı bununla da sınırlı kalmadı. Kürk giydiği için sokakta taciz edilen ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow, model Liz Hurley ve şarkıcı Katherine Jenkins PETA’nın işi abarttığı yönünde açıklamalar yaptı. Şarkıcı Courtney Love da kürk giydiği için PETA’dan tepki alınca “Üzgünüm ama kürkün içinde kendimi kraliçe gibi hissediyorum. Kürk giymekten vazgeçmem” diyerek kendisini savunmuştu.