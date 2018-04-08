T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kurısıkı tabancayla yakalanan çocuğa gözaltı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalanan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı

08 Nisan 2018 18:53

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, üzerinde kurusıkı tabanca ile yakalanan 15 yaşındaki çocuk, gözaltına alındı.
Turgutlu\'da bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, bugün saat 14.00 sıralarında, Öğretmenevi Parkı\'nda, ismi açıklanmayan çocuğu durdurup, üzerini aradı. Aramada, çocuğun üzerinde kurusıkı tabanca ele geçirildi. Tabancaya el konulurken, Çocuk Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen çocuk, İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.
Gözaltı sırasında çevredeki meraklı kalabalık arasındaki bazı kişiler, çocuğun üzerinden tabanca çıktığını öğrenince şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanManisa DHA MANİSA TurgutluTurgutluParkıAramadaTabancayaBüro AmirliğiEmniyet MüdürlüğüGözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24