Küresünniler Derneği Başkanı: Barzani, savaş çıkarmak isteyenlerin ekmeklerine yağ sürüyor

VAN, (DHA)- VAN Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi\'nin 25 Eylül tarihinde yapmayı planladığı bağımsızlık referandumunun, sınırların kalktığı bir dünyaya huzur değil, huzursuzluk getireceğini söyledi.

Dernek Başkanı Atacan, bağımsızlık referandumu ile ilgili açıklama yaptı. Barzani’nin bağımsızlık çabasının eEmperyalist güçlerin 100 yıldan bu yana başlatmak için uğraş verdiği Türk- Kürt savaşına katkı sunmaktan başka hiçbir işe yaramayacağını belirten Atacan, Kürt ve Türk kökenli tüm sivil toplum kuruluşlarını savaşa karşı duruş sergilemeye davet etti. Batılı empersalist güçlerin 100 yıldan beridir başlatmak istedikleri ve hayalini kurdukları Türk-Kürt savaşına, birbirinden ayrılmaz birliktelikler sağlayan iki halkın sürekli engel olduğuna değinen Küresünniler Derneği Başkanı Atacan, şöyle dedi:

\"Bölgemiz, yeraltı kaynakları bakımından her dönem batılı güçlerin iştahını kabartmıştır. Ayrıca İsrail’in dış güvenliği için bölgenin sürekli birbiri ile uğraşır hale getirilmesi de ayrı bir stratejidir. İşte bu bağlamda bölge halkları dinsel ve ırksal özellikleri ile birbirine düşürülmek istenmekte, geçmişlerinden utanır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bölgemiz artık insanlık için iyi izler bırakacak liderler arıyor. Ne yazık ki bölgemizin günümüz liderleri halen emperyalistlere hizmet sunacak adımların peşindeler. İnsanlık için devrim yapmak istiyorlarsa din kardeşleri arasında emperyalist güçlerin oluşturdukları sınırları kaldırsınlar. Bizler, bölge halkları arasındaki mezhepsel parçalanmışlıkları, ırksal bölünmüşlükleri ortadan kaldıracak, huzuru tesis edecek, yaşam standartlarını yükseltecek liderler istiyoruz.\"

BAĞIMSIZLIK SADECE KÜRTLERE DEĞİL, BÖLGEYE ŞARTTIR

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin Kürt toplumunun aidiyet duygularını harekete geçirerek elde etmeye çalıştığı gücün telafisi imkansız hasarlara yol açacağını da belirten Atacan, şöyle konuştu:

\"Bu referandum stratejik açıdan Kürtlere bağımsızlık için önemli bir adıma sebep olabilir belki, ancak kalıcı yaralar açar. Maceraperestlik ile ülke yönetilmez. Bu referandum yüzlerce yıldır iç içe yaşayan Türkmenleri ve Arapları yok saymak anlamına gelmektedir. Bu referandum birilerini var ederken, diğerlerini yok etme çabasıdır. Türkler ve Kürtler arasında başlatılmak istenen savaş, bu kadim iki halk arasında asla hayata geçirilemeyecektir. Türkler, Kürtler ve Araplar artık sınırların kalkmasını talep etmelidirler. Bölgemiz emperyalist güçler tarafından parsel parsel ayrılarak sömürülmektedir. Bağımsızlık sadece Kürtlere veya Kürt bölgelerine değil, Ortadoğu halklarının tamamına istenmelidir. Ortadoğu halkları batılı güçlerin oyunlarına karşı topyekün bağımsızlıklarını ilan etmelidirler.\"

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