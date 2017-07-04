Küreselleşme karşıtlarından G20'ye karşı alternatif zirve

Küreselleşme karşıtlarının Hamburg'daki alternatif zirvesi çarşamba günü Hamburg'da başlıyor. Sivil toplum kuruluşları G20 ülkelerine ağır eleştiride bulunuyor.

Dünyanın önde gelen ekonomik gücü yüksek ülkelerin karşıtları Yirmiler Grubu (G20) Zirvesi’ne günler kala Hamburg'daki alternatif zirvede bir araya gelerek taleplerini dile getirecekler.

Çeşitli örgüt ve sivil toplum kuruluşları devlet ve hükümet başkanlarının küresel krizlerin sorumluluğuna ortak olduklarını iddia ediyorlar. Küreselleşme karşıtı Attac hareketinden Achim Heier yaptığı açıklamada,”G20'nin sorunların bir parçası olduğunu” söyledi.

Perşembe gününe kadar devam edecek olan "Küresel Dayanışma” buluşmasına bütün dünyadan bin 500 kişinin katılması bekleniyor.

Cuma günü de Hamburg fuar merkezinde devlet ve hükümet başkanlarıyla AB temsilcilerinin katılacakları G20 Zirvesi başlayacak.

Alternatif zirvede mültecilere yardım kuruluşları, Alman Heinrich Böll Vakfı, Robin Wood adlı çevreci kuruluş ve "müdahaleci sol” adlı oluşum da temsil edilecek.

Attac üyesi Heier organizatör sayısına bağlı olarak buluşmanın oldukça gergin geçmesini beklediklerini, talep ve görüşlerin farklı olduğunu belirtti ve ortak paydalarının "G20'nin küresel krizleri çözmeyip birçok noktada krizleri körüklemesi” olduğunu söyledi.

G20 ülkelerine sert eleştiriler

Sanayileşmiş ve sanayileşmekte olan ülkelere yöneltilen suçlamaların listesi oldukça uzun.

G20 için ekonomik büyümenin küresel ısınmayı ve hayat kaynaklarının kurutulmasını önlemekten daha önemli olduğu öne sürülüyor.

Fakirlik ve ilticaya yol açan nedenlerle mücadelenin özde değil sözde kaldığı, çalışanların haklarının ellerinden alındığı ve gelir dağılımını tabandan zirveye taşıyan politikalar uygulandığı da sivil toplum kuruluşlarının G20'ye yönelttikleri eleştiriler arasında yer alıyor.

Konuklar

20 ülkenin katılacağı alternatif zirvenin açılışını, Alternatif Nobel Ödülü sahibi Hintli küreselleşme karşıtı Vandana Shiva yapacak.

Yüksek rütbeli subayken 2003 yılındaki Irak savaşını protesto etmek amacıyla Amerikan ordusundan istifa eden Ann Wright barış politikası toplantısına katılacak.

Suriye Demokratik Birlik Partisi (PYD) lideri Salih Müslim ve Greenpeace Başkanı Jennifer Morgan da alternatif zirveye katılacağını duyurdu.

Alternatif zirve ile Civil20 (C20) adlı oluşumu birbiriyle karıştırmamak gerekiyor. Bu sivil toplum kuruluşunun zirve buluşması 18 ve 19 Haziran tarihlerinde Hamburg'da yapılmıştı.

Buluşmada Almanya Başbakanı Angela Merkel'e 200 sivil toplum kuruluşunun G20 zirvesinden taleplerini içeren bir dosya sunulmuştu. C20 katılım grubu olarak G20 tarafından resmen tanınıyor.