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Dünya
Deutsche Welle

Küreselleşme karşıtları Frankfurt'u savaş alanına çevirdi

Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Frankfurt'taki yeni merkezi protesto gösterileri eşliğinde açıldı. Polis göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti. Yüzlerce protestocu gözaltına alındı.

18 Mart 2015 15:36


Göstericiler, Frankfurt şehir merkezinde önlem alan polislerle çatıştı. Polislere taş atıldı, çöp konteynırları ve otomobiller ateşe verildi. Göstericiler bazı önemli kavşakları ulaşıma kapadı.

Maskeli göstericiler polis araçlarını ateşe verdi. Polis, göstericilere göz yaşartıcı bomba ve tazyikli suyla müdahale etti. 88 polis yaralandı. 550 gösterici gözaltına alındı.

Draghi'den göstericilere mesaj

AMB Başkanı Mario Draghi, merkezin açılışında yaptığı konuşmada göstericilere seslendi. 1,3 milyar euroya mal olan yeni merkezin Avrupa'da birlikte neler başarılabileceğinin bir sembolü olduğunu belirten Draghi, "Kendilerini bu gelişmenin dışında sayan, Frankfurt'a protesto amacıyla gelenlerin de bu başarıda paylarının olduğunu düşünüyorum" dedi. Avrupa'nın bütünleşme sürecinin devam etmesi gerektiğini vurgulayan Draghi, üç kuşağın bütünleşme sürecinin nimetlerinden yararlandığını kaydetti.

Şiddetin yeni boyutu

Polis Sendikası (DPolG) Başkanı Rainer Wendt açıklamasında, "Frankfurt'taki protesto gösterileri sırasında şiddetin yeni bir boyutu ortaya konmuştur" ifadesine yer verdi.

Göstericilerin polisi hedef aldığını belirten Wendt, "kapitalizm karşıtlığı adı altında Avrupa'nın her yanından şiddete hazır kalabalıklar Frankfurt'a akın etti" dedi.

Gösterilerin ardındaki isim: Blockupy

Frankfurt'taki AMB karşıtı protesto gösterileri Blockupy hareketi tarafından organize ediliyor. Birçok küreselleşme karşıtı örgüt ve kurum Blockupy çatısı altında yer alıyor.

Blockupy hareketi, Avrupa'nın birçok ülkesine dayatılan tasarruf programları ve yoksullaşmanın sorumlusu olarak AMB'yi görüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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