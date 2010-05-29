'Küresel yapılanmada yeni dönüşüme ihtiyaç var'

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bugün (29 Mayıs 2010) dünya düzeniyle ilgili sorular olduğunu ve bu soruların ekonomik, politik ve kültürel kökenleri bulunduğunu belirterek, "Bizim yeni bir küresel düzene ihtiyacımız var. Maalesef şu anda küresel düzenle ilgili tüm yapılanmalar İkinci Dünya Savaşına dayanmakta. BM sistemi, Dünya Bankası ve benzerleri... Şu anda yeni bir dönüşüme ihtiyaç var" diye konuştu.





Davutoğlu, Brezilya'nın Rio De Janeiro kentinde düzenlenen Üçüncü Medeniyetler İttifakı Forumu'nun ikinci gününde "Medeniyetlerarası diyalog ve Dünya Düzeninin yeniden Kurulması" başlıklı oturumda konuşma yaptı.





Tarihte medeniyetlerin dünya düzeni üzerinde yapıcı, olumlu katkıları olduğunu ve medeniyetlerle düzen arasında bir çatışma bulunmadığını ifade eden Davutoğlu, ancak medeniyetler çatışması teorisinin medeniyetleri bir problem yaratıcı olarak gördüğünü belirtti.





Medeniyetlerin çatışması dolayısıyla düzende kaos yarattığı ilkesine inanıldığını kaydeden Davutoğlu, bunun kavramsal olarak da tarihi olarak da yanlış olduğunu, tarihte bölgesel veya küresel medeniyetlerin yapıcı birer köşetaşı olduğunu söyledi.





Şu anda 19. yüzyılın Avrupa merkezli dünyasında veya 20. yüzyılın kuzey merkezli NATO ve Varşova Paktı çekişmesinin yaşandığı dönemdeki gibi bir dünyada yaşanmadığını vurgulayan Davutoğlu, "Şu anda yeni bir dünya var ve bu dünyada kapsayıcı bir yaklaşıma ihtiyaç var" dedi.







'Küresel olarak da ders kitapları değişmeli'







İnsanlığın sahip olması gereken yeni değerleri kapsayıcılık, empatiyle yaklaşma, demokrasi, insan hakları olarak sıralayan Davutoğlu, Medeniyetler İttifakının da yeni bir mekanizma sunduğunu, Türkiye ve İspanya'nın öncülüğünde 5 yıl önce kurulan Medeniyetler İttifakı'nın Birleşmiş Milletler'in ardından dünyanın ikinci büyük forumu olduğunu söyledi.





Ülkelerin, kendi içlerinde yeni stratejiyle birlikte değişik kültür ve medeniyetlere çok daha açık ve kapsayıcı olması gerektiğini kaydeden Davutoğlu, bölgesel olarak da Balkanlar, Güney Asya, Güneydoğu Asya gibi alanlarda medeniyetlerin birbirlerini etkilediğini, bu bölgelerde 1990'larda Balkanlarda yaşanan çatışmalar gibi bir sorunun çıkmaması için yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyulduğunu belirtti.





Davutoğlu, küresel olarak da ders kitaplarının yenilenmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:





"Tüm Afrikalı, Çinli, Asyalı ve Latin Amerikalı çocuklar kendilerini tarihin bir parçası olarak hissedebilmeli, tarihin dışında bırakılmış hissetmemeli. Çünkü onlar kendilerini tarihin bir parçası olarak görmezlerse gelecekle ilgili bir hayalleri de olmaz."