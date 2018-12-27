KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 27 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Perşembe günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ASYA

Japonya:

- İnşaat siparişleri Kasım’da yüzde 0.4 düşüş beklentisinin üzerinde, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.6 düştü.

- Yıllık inşaat başlangıçları, Ekim ayındaki 950 bin düzeyinden Kasım’da 957 bine yükseldi.

ABD

- İşsizlik başvuruları bu hafta, bir önceki haftaya göre 1.000 kişi azalarak 216 bin kişiye geriledi.

- Tüketici güven endeksi 128.1 puan beklentisinden Aralık’ta 133.7 puana geriledi.

- Yeni konut fiyatları endeksi Ekim’de yüzde 0.2 olan beklentinin üzerinde, yüzde 0.3 arttı.