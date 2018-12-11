KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Birleşik Krallık:

- Haftalık kazançlar Ekim’de, Eylül ayındaki yüzde 3.1 düzeyinin üzerinde, yüzde 3.3 arttı.

- İşsizlik oranı Ekim’de bir önceki döneme göre değişiklik göstermeyerek yüzde 4.1 oldu.

Almanya:

- ZEW anketi mevcut durumu Aralık’ta, Kasım ayındaki 55.8 düzeyinden Aralık’ta 45.3’e gerilerken, beklenti ise 25 puan düşüş beklentisinin altında düşerek 17.5 puana geriledi.

Euro Bölgesi:

- ZEW anketi beklentisi Aralık’ta, Kasım ayındaki 22 puan düşüşün ardından, 21 puan düştü.

ABD

- Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayındaki yüzde 0.6 artışın ardından Kasım’da yüzde 0.1 artarken, yıllık ÜFE ise beklentileri karşılayarak yüzde 2.5 oldu.