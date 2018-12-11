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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Birleşik Krallık: - Haftalık kazançlar Ekim’de, Eylül ayındaki yüzde 3

11 Aralık 2018 20:46

İstanbul, 11 Aralık (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Birleşik Krallık:
- Haftalık kazançlar Ekim’de, Eylül ayındaki yüzde 3.1 düzeyinin üzerinde, yüzde 3.3 arttı.
- İşsizlik oranı Ekim’de bir önceki döneme göre değişiklik göstermeyerek yüzde 4.1 oldu.
Almanya:
- ZEW anketi mevcut durumu Aralık’ta, Kasım ayındaki 55.8 düzeyinden Aralık’ta 45.3’e gerilerken, beklenti ise 25 puan düşüş beklentisinin altında düşerek 17.5 puana geriledi.
Euro Bölgesi:
- ZEW anketi beklentisi Aralık’ta, Kasım ayındaki 22 puan düşüşün ardından, 21 puan düştü.
ABD
- Üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim ayındaki yüzde 0.6 artışın ardından Kasım’da yüzde 0.1 artarken, yıllık ÜFE ise beklentileri karşılayarak yüzde 2.5 oldu.

 

 

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