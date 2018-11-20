KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 20 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Fransa

- ILO işsizlik oranı yılın üçüncü çeyreğinde, yüzde 9.2’lik beklentinin altında, bir önceki çeyreğe göre bir değişim göstermeyerek yüzde 9.1 oldu.

Almanya

- Üretici fiyat endeksi Ekim ayında beklentileri karşılayarak aylık yüzde 0.3 ve yıllık yüzde 3.3 oldu. Endeks bir önceki ay aylık yüzde 0.5 ve yıllık yüzde 3.2 düzeyindeydi.

ABD

- Konut başlangıçları Ekim ayında, beklenti olan 1 milyon 225 binin üzerinde, 1 milyon 228 bin oldu.

- İnşaat izinleri Ekim ayında beklenti olan 1 milyon 267 binin altında, 1 milyon 263 bin oldu.