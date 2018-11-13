KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 13 Kasım (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Salı günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

AVRUPA

Almanya

-Tüketici fiyat endeksi Ekim’de, aylık ve yıllık olarak, beklenti doğrultusunda, Eylül ayına göre bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 0.2 ve yüzde 2.5 oldu.

- ZEW güncel durum anketi, Kasım ayında, Ekim ayındaki 70.1 puandan, 58.2 puana geriledi. Beklenti 65 puana gerilemesiydi.

ZEW beklenti anketi Kasım ayında, Ekim ayındaki 24.7 puanlık düşüş sonrasında, 24.1 puan düştü. Beklenti 25 puan düşmesiydi.

Birleşik Krallık

- Ortalama haftalık kazançlar yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ikramiyelerle birlikte, beklenti doğrultusunda yüzde 3.0 arttı. İkramiyelerle birlikte ortalama haftalık kazançlar bir önceki yılın aynı çeyreğinde yüzde 2.8 artmıştı.

Ortalama haftalık kazançlar yılın üçüncü çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ikramiyeler hariç yüzde 3.2 arttı, beklenti bir değişim göstermeyerek yüzde 3.1 artmasıydı.

- İşgücü değişimi Eylül ayını kapsayan üç aylık dönemde yüzde 4.1 azaldı, beklenti bir değişim göstermeyerek yüzde 4.0 artmasıydı

Euro Bölgesi

- ZEW beklenti anketi Kasım ayında, Ekim ayındaki, 19.4 puanlık gerileme sonrasında, 22 puan geriledi.