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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: ABD -Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ağustos ayındaki 0

22 Ekim 2018 21:11

İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
ABD
-Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ağustos ayındaki 0.27 puan düzeyinden, Eylül’de 0.17 puana geriledi.
-New York Empire State İmalat Endeksi Ekim ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 21.10 düzeyine yükseldi.
- Kapasite kullanım oranı verisi Eylül ayında piyasa beklentisi hafif altında yüzde 78.1 düzeyinde gerçekleşti.
- Mevcut Ev Satışları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalarak ile 5.15 milyon olarak gerçekleşti.
- Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puan geriledi ve 22.2 düzeyine geriledi.

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