KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 22 Ekim (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:

ABD

-Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi Ağustos ayındaki 0.27 puan düzeyinden, Eylül’de 0.17 puana geriledi.

-New York Empire State İmalat Endeksi Ekim ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 21.10 düzeyine yükseldi.

- Kapasite kullanım oranı verisi Eylül ayında piyasa beklentisi hafif altında yüzde 78.1 düzeyinde gerçekleşti.

- Mevcut Ev Satışları Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3.4 azalarak ile 5.15 milyon olarak gerçekleşti.

- Philadelphia Fed İmalat Endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre 0.7 puan geriledi ve 22.2 düzeyine geriledi.