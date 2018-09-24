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Ekonomi

KÜRESEL VERİ PANORAMASI

İstanbul, 24 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle: AVRUPA Almanya’da: - IFO İş İklimi Endeksi Eylül’de, 103

24 Eylül 2018 20:41

İstanbul, 24 Eylül (DHA) – Küresel piyasaların yakından izlediği Pazartesi günü açıklanan verilerden seçmeler şöyle:
AVRUPA
Almanya’da:
- IFO İş İklimi Endeksi Eylül’de, 103.2 olan beklentinin üzerinde, 103.7 oldu.
- IFO Beklenti Anketi Endeksi ise Ağustos’taki 101.2 puan düzeyinin biraz altında, 101 olarak gerçekleşti.
ABD’de
- Chicago Fed Aktivite Endeksi 0.02 puan olan beklentinin oldukça üzerinde ve bir önceki aya göre değişmeyerek 0.18 puan artış gösterdi.
- Dallas Fed Aktivite Endeksi Ağustos’taki 30.9 düzeyinden Eylül’de, 31 puan olan beklentinin oldukça altına düştü ve 28.1 puana geriledi.

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