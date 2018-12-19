'Küresel ticaret savaşları dünya ekonomisini derinden etkileyecek'

Cansel ORUÇ/BURSA,(DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Akademi Projesi kapsamında düzenlenen ‘Küresel Ticaret Savaşları’ seminerine iş dünyası temsilcileri yoğun ilgi gösterdi. PETKİM Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya, \"Dünyada küresel güç dengeleri artık değişiyor. Büyük ölçüde ABD’nin yerini yavaş yavaş Çin ve Hindistan gibi ülkeler almaya başladı. Bu savaş dünya ekonomisini derinden etkileyecek” dedi.

Eğitim ve gelişim platformu BTSO Akademi Projesi kapsamında eğitim faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiye kadar 22 binden fazla yönetici ve çalışanın katılım sağladığı eğitimlerin en son gündemi ‘Küresel Ticaret Savaşları’ oldu. PETKİM Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya tarafından verilen seminere Bursalı firmaların katılımı yoğun oldu.

\'TİCARET SAVAŞLARI DÜNYANIN GÜNDEMİNDE\'

BTSO Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gülmez programın açılışında yaptığı konuşmada, dünya ekonomisinde mevcut olan korumacılık politikalarının 4 ay içinde büyük ölçüde arttığını söyledi. Gülmez, korumacı ekonomi politikalarının aşırılaşmasıyla ortaya çıkan ticaret savaşlarının tüm dünyanın gündemine oturduğunu ifade etti. Son dönemde yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen sektörleri geliştirmek ve daha rekabetçi bir yapıya kavuşturmak mecburiyetinde olduklarını ifade eden Gülmez, “Daha çok katma değerli üretim ve daha çok ihracat yapacağız. Bu topraklarda daha güçlü başarı hikayeleri yazmak istiyorsak bunları yapmaktan başka çaremiz yok.” dedi.

\'SON 90 YILDA 8 TİCARET SAVAŞINA TANIK OLDUK\'

PETKİM Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Müdürü Dr. Mevlüt Çetinkaya, eğitimde yaklaşık 5 aydır dünyanın gündeminde olan ‘Küresel Ticaret Savaşları’nı değerlendirdi. Ticaret savaşları ile birlikte dünyada dengelerin batıdan doğuya doğru kaydığını ifade eden Çetinkaya, “Bu yeni bir savaş değil. Bu savaş, modern ticaret dönemlerine baktığımızda ilk defa 1930’lu yıllarda başladı. Şimdiye kadar 8 ticaret savaşına tanık olduk. Şu anda dünyadaki ticareti kökten değiştirecek bir hamle yapılıyor. Niçin ABD böyle bir savaşa giriyor? Bunun birçok sebebi var.” diye konuştu.

\'DENGELER DEĞİŞİYOR, TİCARET BATIDAN DOĞUYA KAYIYOR\'

Ülkelerin 2008 ekonomik krizinden sonra yerli üretimi yeniden keşfetmeye başladığını kaydeden Çetinkaya, şöyle konuştu:

“Bu konu Küresel Ticaret Savaşları’nın en önemli sebeplerinden birisi. İkinci önemli bir konu da aslında ABD’nin şikayet ettiği, dünya ticaretinin adil yapılmadığı yönünde. Özellikle fikri mülkiyet hakları konusunda Çin’den gelen ciddi bir baskı var. Bu baskı karşısında Çin zorlanıyor. Ayrıca bu savaşın en önemli sebeplerinden birisi de ABD’nin son yıllarda ticaret açığı vermesidir. O açık ise Çin’den kaynaklanıyor. Dünyada küresel güç dengeleri artık değişiyor. Büyük ölçüde ABD’nin yerini yavaş yavaş Çin ve Hindistan gibi ülkeler almaya başladı. Bu savaş dünya ekonomisini derinden etkileyecek.”

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