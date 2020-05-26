Küresel ticaret hacminde son 10 yılın en sert düşüşü

Küresel ticaret, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının işletmeler üzerindeki ağır hasarını gittikçe artan biçimde hissettirmeye başladığı mart ayında 10 yılı aşkın sürenin en büyük darbesini gördü.

Dünya Ticaret Monitörü'ne göre, dünya ticaret hacmi mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 azalarak 2009'dan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Hacim, aylık bazda yüzde 1,4 geriledi ve düşüşünü üçüncü aya taşıdı.

Bu sert düşüş, Koronavirüs salgınını kontrol altına almak için uygulamaya koyulan kısıtlamalardan kaynaklanan hasarın yalnızca ilk işaretiydi ve bu dönemden sonra gelen anketler, derin bir resesyonun yolda olduğunu işaret ediyor.

"Göstergeler önümüzdeki aylarda güçlü düşüşü işaret ediyor"

Ticaret monitörünü yayımlayan Ekonomi Politika Analiz için CPB Hollanda Bürosu, nisan ayı için kısmi verilerin "büyük ölçüde negatif bir tablo gösterdiğini ve öncü göstergelerin önümüzdeki aylarda küresel ticarette güçlü bir düşüşü işaret ettiğini" kaydetti.