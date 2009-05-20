Küresel tehdit katlandı!

Bilim insanları, küresel ısınmanın, içinde bulunduğumuz yüzyıldaki olumsuz etkilerinin 6 yıl önceki öngörülerden iki kat daha fazla olabileceğini bildirdi.



Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) bilim adamlarının 2003 yılındaki çalışmalarla karşılaştırarak yaptıkları ve Amerikan Meteoroloji Derneği'nin, İklim Dergisi'nde yer alan benzeri çalışma sonuçlarına göre, yerkürenin orta değer yüzey sıcaklığı 2100 yılında 5,2 derece santigrad artacak.



2003'deki benzeri çalışmada ise aynı dönem sıcaklık artışı 2,4 derece olarak öngörülüyordu.



Araştırmada sonucun önceki öngörüden farklı çıkmasının nedeni olarak ise daha geliştirilmiş ekonomik modelleme ve yeni ekonomik verilerin kullanılması gösteriliyor.



Ayrıca, 20. yüzyıldaki volkanik hareketler ile duman emisyonunun küresel soğuma tarafından maskelenmesi sebebiyle önceki çalışmada değerlendirmeyi fazla etkilemediği, ancak yeni çalışmada bunların küresel ısınmayı etkilerinin de öngörüldüğü kaydedildi.



MIT ekibinin sonuca ulaşmak için kullandığı bilgisayar simülasyon çalışması, iklim değişiklikleriyle birlikte dünyadaki ekonomik faaliyetlerin de değerlendirmeye alınmasının gerekli olduğunu gösterdi.



Çalışmaların sonucu ise "bu yüzyıldaki ısınmanın ciddi bir düzeye ulaşacağını, bu nedenle hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçmek gerektiğini" ortaya koydu.



Sonuçlar, iklim değişikliğiyle mücadele için bir şey yapılmaması halinde sorunun önceki öngörüleri de aşan şekilde büyüyeceği, güçlü politikalarla sera gazı emisyonunun kesilmesi durumunda da durumun iyileşmesi şansının daha az olduğunu gösteriyor. Hiç bir şey yapılmaması durumunda riskin belirgin bir şekilde artacağını vurgulayan araştırmacılar, bunun acil olarak politik açıdan güçlü bir şekilde hareket geçmenin gerekliliğinin de göstergesi olduğunu dile getirdi. (AA)

