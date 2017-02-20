Küresel silah ticaretinde rekor artış

Küresel silah ticareti artıyor. 2012 – 2016 yılları arasında silah ticaretinin hacmi bir önceki beş yıllık döneme kıyasla yüzde 8,4 oranında arttı. Stockholm Barış Araştırmaları Enstitüsü Sipri'nin açıkladığı rapora göre 2016 yılında Soğuk Savaş sonrasının en yüksek hacmine ulaşıldı.

Dünyanın en büyük silah ihracatçıları sırasıyla ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya. Silah satışlarının yüzde 74'ü bu beş ülke tarafından yapılıyor. En fazla silah satın alanların başında ise Asya ve Ortadoğu ülkeleri geliyor. Bir yıl önce yayınlanan SIPRI raporunda son yıllarda düşme eğilimine giren silah ticaretinin yeniden hissedilir şekilde arttığına işaret edilmişti.

ABD'nin küresel silah ticaretindeki payı yüzde 33'ü buluyor. ABD'nin silah satışları 2012 – 2016 yılları arasında bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 21 oranında arttı. Dünyanın en az 100 ülkesine Amerikan malı silah satılıyor. Sipri uzmanlarından Aude Fleurant başka hiçbir ülkenin müşteri yelpazesinin bu kadar geniş olmadığını ABD'nin ürettiği silahların yaklaşık yarısının Ortadoğu ülkelerine satıldığını söyledi.

Rusya'nın silah satış pastasındaki payı yüzde 23 dolayında. Çin son beş yılda silah satışlarını yüzde 74 oranında arttırdı. Çin dünya piyasasındaki yüzde 6,3'lük payıyla en fazla silah satan üçüncü ülke durumuna geldi. Fransa'nın payı yüzde 6, Almanya'nın toplam silah ihracatındaki payı ise yüzde 5,6 olarak belirlendi.

Sipri raporuna göre Almanya'nın silah ihracatı, 2016'da rekor düzeye çıkmasına rağmen son beş yılda yüzde 36 oranında geriledi. 2007 – 2011 yılları arasında silah satışlarında dünya üçüncüsü olan Almanya 2012 – 2016 yılları arasında 60 ülkeye silah ihraç etti.

Asya ve Ortadoğu ülkelerinin silah alımı arttı

Hindistan'ın silah alımları son beş yılda yüzde 43 oranında arttı. Asya ve Okyanusya ülkeleri silah alımlarını yüzde 7,7 oranında arttırarak küresel ithalattaki payını yüzde 43'e çıkardı. Sipri uzmanlarından Siemon Wezeman bölgesel kontrol mekanizmasının bulunmadığı Asya ülkelerinin silah mevcudunun hızla arttığını söyledi.

Ortadoğu ülkelerinin silah alımları beş yılda yüzde 86 oranında artarak toplam silah ticaretindeki payları yüzde 29'a çıktı. Dünyanın en fazla silah ithal eden ikinci ülkesi Suudi Arabistan silah alımlarını yüzde 212 oranında arttırdı. Katar'ın silah ithalatı beş yıllık dönemde yüzde 245 oranında arttı. Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Cezayir de en fazla silah satın alan ülkeler arasında yer alıyor. Sipri raporunda, Afrika kıtasının en fazla silah ithal eden ülkelerinin ise Nijerya, Sudan ve Etiyopya olduğu belirtiliyor.

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