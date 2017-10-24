Küresel şarap üretimi 50 yılın en düşük seviyesinde

Hilal Sarı / İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Uluslararası Bağ ve Şarap Örgütü (OIV) küresel şarap üretiminin 50 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı.

2017 şarap üretiminin yüzde 8.2’lik bir düşüşle 246.7 milyon hektolitre (mhl) olacağını öngören OIV ülkelere göre üretim öngörülerini açıkladı. Özellikle iklim koşulları sebebiyle Batı Avrupa’daki üretimin olumsuz etkilendiğini belirten örgüt, küresel şarap üretiminin 50 yılın en düşük seviyesine geleceğini öngördü. 46 ülkenin üyesi olduğu örgüt 2017 yılında toplam şarap tüketiminin ise 240.5 mhl ile 245.8 mhl arasında olacağını öngörüyor.

İtalya’da (39.3 mhl), Fransa’da (36.7 mhl) ve İspanya’da (33.5 mhl) üretimin tarihi düşük seviyelerde olduğu belirtilen rapora göre Almanya’nın üretimi de 8.1 mhl ile rekor düşük seviyede gerçekleşti. Avrupa genelinde şarap üretiminde yükseliş beklenen ülkeler ise 6.6 mhl ile Portekiz, 5.3 mhl ile Romanya, 2.9 mhl ile Macaristan ve 2.5 mhl ile Avusturya oldu. ABD’nin de üretiminin arttığı belirtilen rapor, hesaplamada kullanılan verilerin Ağustos ayından olması sebebiyle Kaliforniya’nın şarap bağları bölgesinde geçtiğimiz haftalarda çıkan yangınların 23.3 mhl litre üretim öngörüsünü aşağı çekebileceğine işaret ediyor.

Güney Amerika’da 2016 yılının sonundaki düşük hava sıcaklıklarına rağmen şarap üretiminde hafif yükseliş beklenirken, Arjantin’de 2017 yılında rekor düşük seviyelerde hasatın gerçekleştiği 2016’ya göre yüzde 25’lik bir artışla 11.8 mhl şarap üretimi öngörülüyor. Brezilya’da da şarap üretiminin 1.4 mhl’ye yükselmesini öngören IOV Şili’de 2017 üretiminin yüzde 6’lık bir düşüşle 9.5’e düşmesini bekliyor. Güney Afrika’da şarap üretiminin bu yıl yüzde 2’lik bir artışla 10.8 mhl’ye yükselmesi beklenirken, üç yıldır üst üste artış kaydedilen Avustralya’da üretimin yüzde 6’lık bir artışla 13.9 mhl’e yükselmesi, Yeni Zelanda’da ise yüzde 9’luk bir düşüşle 2.9 mhl’ye düşmesi bekleniyor.

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