Küresel piyasaların kulağı Fed Başkanı Powell'in sunumunda (2)

(BIST100 açılışıyla güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) – Küresel piyasaların gözü, kulağı, sıkılaştırma sürecine kademeli olarak giren ABD Merkezi Bankası’nın yeni Başkanı Jerome Powell ABD Kongresi önünde ilk kez yapacağı sunumda olacak.

Powell konuşması öncesinde dolar 3.78 - 3.79 lira, euro da 4.66 - 4.67 lira düzeylerinde işlem görüyor. Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) güne yüzde 0.20’lik bir yükselişle 119.034 puandan açıldı ve ilk işlem saatinde 119.135 puana kadar yükseldi.

Piyasa analistleri, Türkiye saati ile 18:00’de ABD Kongresi’nde konuşacak olan Powell’in söyleyeceklerinin belirli olduğunu; ancak, Fed’in de bunun farkında olarak temkinli açıklamalar yapacağını öngörüyor. Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı, artık piyasaların Fed’in sözünü dinlemeye başladığı bir döneme girdiğimizi söyledi ve “Powell’in konuşmasının piyasalar için önemli fakat Fed de temkinli olacakı ve kaç faiz artırımı yapacaklarına dair net bir bilgi vermeyecek diye düşünüyorum” dedi.

Ahlatçı Yatırım’ın günlük piyasa yorumuna göre ise St.Louis Fed Başkanı James Bullard yaptığı açıklamalarda, düşük faizlerin önümüzdeki birkaç yıl için uygun olacağını ifade etti. Analizde İngiltere’de açıklanan Ocak ayı Brüt Mortgage Onayları’nın piyasa beklentilerinin üzerinde 40 bin 100 olarak gerçekleştiği belirtildi.

\"Ayılar kış uykusundan geç uyanacak…\"

İş Yatırım\'ın, \"Ayılar kış uykusundan geç uyanacak…\" başlıklı günlük piyasa bülteninde, \"Size bir iyi bir de kötü haberimiz var\" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

\"Kötü haber Sibirya’dan gelen soğuk hava dalgası Avrupa’dan sonra Türkiye’yi de vurmaya başladı. İyi haber devam eden kara kış sayesinde ayılar kış uykusundan geç uyanacak.

\"Şaka bir yana… Wall Street yeniden yükseliş trendine geri döndü. Şubat ayı başında tahvil ve hisse senetlerindeki eş anlı olarak satış bir ayı uzağına dönüştü.

\"Gelişmiş ülke tahvil faizlerinin yükselmeye devam edeceği beklentisini koruyoruz. Ancak küresel büyüme hisse senedi piyasalarını desteklemeye devam edecek.

\"Küresel risk iştahının güçlenmesine paralel gelişmekte olan borsalar yükseliyor. MSCI Türkiye dün yüzde 1.1 yükselişle gelişmekte olan Avrupa borsalarına paralel bir seyir izledi.

\"Ancak Çin, Hindistan, Meksika, Endonezya gibi büyük gelişmekte olan piyasaların yükselişe katılmaması rahatsızlık veriyor.\"

Draghi: Euro Bölgesi ekonomisi güçlü büyümeye devam ediyor

Ahlatçı Yatırım piyasa yorumuna göre ECB Başkanı Mario Draghi Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı açıklamalarda, Euro Bölgesi ekonomisi güçlü büyümeye devam ettiği ve işgücü piyasasında toparlanmaların sürdüğünü belirtirken enflasyonun ise önümüzdeki dönemde para politikasının desteği ile birlikte yükselişine devam etmesini beklediklerini ifade etti. Başkan, son dönemde finansal piyasalarda ve döviz kurlarında yaşanan oynaklığın orta vadede enflasyon üzerinde etkilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Ülke CDS risk primi yüzde 0.16 düşüş ile 167.92 düzeyine geriledi

BİST-100 Endeksi dün, yüzde 1.08 yükseliş ile 118 bin 791 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi yaklaşık 6 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12.75 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.23 artış ile yüzde 13.00 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.42 düşüş ile yüzde 11.87 seviyesinde günü tamamladı. Beş yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.16 düşüş ile 167.92 düzeyine geriledi.

Brent petrolün varil fiyatında yükseliş sürüyor

Brent hampetrolünün varil fiyatında, Suudi Arabistan\'ın OPEC öncülüğündeki arz kısıntısına uyumu sürdüreceğini açıklamasının etkisiyle geçen hafta başlayanyükseliş sürüyor.

Suudi Petrol Bakanı Khalid al-Falih, yılın ilk çeyreğinde petrol üretimini sınırlı tutacaklarını ve ihracatı da günde ortalama 7 milyon varilinden az olacağını söyledi.

OPEC öncülüğünde yüksek üretim kesintileri ve ABD üretimindeki hafif düşüşün desteğiyle kazanımlarını sürdüren Brent ham petrolünün fiyatı varil başına 67.50 doları aştı.