Küresel piyasalardaki gelişmelerle Borsa güne yüzde 2.19 düşüşle başladı

İstanbul, 6 Şubat (DHA) - ABD\'de Wall Street Borsası\'nda 2011 yılından bu yana en sert düşüşün gerçekleşmesi üzerine, Bosa İstanbul Endeksi yeni güne yüzde 2.19 gerileyerek 114 bin 297 puandan başladı.

New York Borsası\'nda Dow Jones Endeksi, yükselen faizlere bağlı olarak artan tahvil getirileri ve yükselen enflasyon etkisiyle yaklaşık 1,600 puan gerileyerek tarihindeki en büyük gün içi düşüşü yaşadı. ABD\'de S&P 500 Endeksi vadeli kontratları da yüzde 2.5 düşüşle yaklaşık dört ayın dip düzeyine geriledi.

Riskten kaçışın gelişmekte olan ülke para birimlerindeki satışı tetiklemesi lirayı da etkiledi ve dolar dünkü

3.76 liralık düzeyinden 3.79 liraya kadar yükseldi. Dolar daha sonra 3.78 - 3.79 lira aralığına dönerken, euro da 4.68 - 4.69 lira aralığında hareket ediyordu.