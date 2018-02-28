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Ekonomi

Küresel piyasalarda faiz endişesiyle hisseler düşüşte

İstanbul, 28 Şubat (DHA) – Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’in ABD Kongresi’ndeki ifadelerinin ardından sert düşüşler yaşıyor

28 Şubat 2018 16:26

İstanbul, 28 Şubat (DHA) – Küresel piyasalar Fed Başkanı Powell’in ABD Kongresi’ndeki ifadelerinin ardından sert düşüşler yaşıyor. Dört gündür yükselişte olan ABD borsaları Powell’in faiz oranlarının artmaya devam edeceğine ilişkin yorumlarının ardından ilk kez düştü. Avrupa piyasaları ise ana endekslerinden FTSE yüzde 0.38, DAX yüzde 0.34 ve CAC yüzde 0.38 düştü.
ABD Merkez Bankası\'nın (Fed) yeni Başkanı Jerome Powell\'ın, \"piyasalardaki volatilitenin faiz artışlarına engel olmayacağını\" söylediği konuşmasının ardından güçlenen dolar 3.81 lirayı aştı.
Powell’ın yaptığı sunumda, \"Son günlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen finansal koşullar uyumlu görünüyor. Aynı zamanda enflasyon uzun vadeli hedefimiz olan yüzde 2.0’nin altındaki seyrini sürdürüyor. Federal Açık Piyasa Komitesi federal fon oranlarındaki artışın her iki hedefe bağlı olarak kademeli şekilde artırılması gerektiği görüşünde. Her zamanki gibi para politikaları veriler ışında ortaya çıkan ekonomik görünüme bağlı olarak geliştirilecek\" dedi.
Küresel piyasalarda güç kazanan dolar, konuşmanın ardından 3.8164 liraya kadar yükselirken, 1.22 dolar düzeyine inen euro da parite etkisiyle 4.67 lirayı gördü. Dolar daha sonra 3.80 - 3.81 lira, euro da 4.65 - 4.66 lira aralığına döndü.
Powell, Temsilciler Meclisi\'nde sorulara verdiği yanıtlarda, Mart ayındaki toplantıya yeni faiz patikasına ilişkin öngörülerini hazırlayacaklarının altını çizerek, \"Özellikle enflasyonun (yüzde 2.0) hedefe doğru yükseldiğine yönelik görüşümü destekleyen verileri gördüğümüze inanıyorum. Bunun yanında, küresel düzeyde güçlenme ve maliye politikalarının ekonomi için daha destekleyici olduğu da anlaşılıyor\" dedi.
Dow Jones Sanayi Endeksi 299.24 puan düşerek 25,410.03 seviyesinden kapandı. S&P 500 yüzde 1.27 düşüşle 2,744.28 puanla kapandı. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1.23 düştü.
Çin’de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 19 ayın en düşük seviyesine geriledi ve Şubat ayında piyasa beklentilerinin altında, 50.3 seviyesinde gerçekleşti. Çin Ulusal İstatistik Ofisi, Ocak ayı PMI verisini 51.3 olarak açıklamıştı.  
Çin İstatistik Ofisi yetkilisi Zhao Qinghe yaptığı açıklamada Şubat ayında imalatın yavaşlayan üretime ve Çin Yeni Yılı’nın Şubat ortasına gelmesine bağlı olarak düştüğünü belirtti.  
Gelişen piyasalar endeksi MSCI dün işlem gününü 145.21 seviyesinden kapatırken, güne 143.12 seviyesinden başladı ve Çin PMI verilerinin ardından 142.84’e kadar geriledi. 
Araştırma şirketi GfK tarafından yayınlanan Almanya Mart ayı tüketici güven endeksi öncü verileri ise 10.9 beklentisine karşın 10.8’e geriledi. Şubat ayında GfK tarafından açıklanan Almanya tüketici güven endeksi 11.0 seviyesindeydi. 
Fransa Ulusal İstatistik Ofisi INSEE Fransa ekonomisi için 2017 büyüme tahminini yüzde 1.9’dan yüzde 2.0’a yükseltti. Bu da 2017 yılının Fransa ekonomisi için 2011’den bu yana en iyi yıl olduğunu teyit ediyor. 
INSEE tarafından açıklanan verilere göre Fransa ekonomisi 2017’nin son çeyreğinde beklendiği gibi yüzde 0.6 büyüdü. 
Fransa’da tüketici fiyat endeksi ise 0.8 puan düşüşle 101.85’e düştü.

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