KÜRESEL PİYASALAR- Xi'nin konuşmasının ardından Wall Street de yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul , 10 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasında ticaret savaşı misillemeleri sürerken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in, yabancı otomobil ithalatındaki vergileri azaltma ve Çin ekonomisini daha da açma sözü vermesi, Asya ve Avrupa’nın ardından ABD borsalarını da yükseltti.

ABD ekonomisinden gelen Üretici Fiyat Endeksi verisinin de enflasyonun artacağına işaret eden güçlü bir düzeyde gelmesiyle Wall Street endeksleri güne yükselişlerle başladı.

Trump\'ın avukatının ofisinin FBI tarafından basılmasıyla dün kazançlarını silen Dow Jones haftanın üçüncü gününde 350 puan artışla açıldı ve yüzde 1.40 artışla 24,329.50 puana yükseldi. S&P 500 yüzde 1.25 artışla 2,646.13 puana çıktı. Nasdaq ise yüzde 1.33 yükselişle 7,042.68 düzeyine çıktı.

Dolar diğer para birimlerine karşı hafif değer kaybetti ve dolar endeksi 90.00 bandının altında yüzde 0.024\'lük düşüşle 89.61 düzeyinde.

Doların değer yitirmesi ve euronun Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen açıklamalarla değerlenmesine bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.33 artışla 1.2361 düzeyinde.

Dolar ticaret savaşı ve Xi\'nin konuşmasıyla değerlendi ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.21 artışla 109.97 yen düzeyine yükseldi.

Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen parasal genişlemenin devam edeceğine dair sinyallerle dünü düşüşlerle kapatan Avrupa borsalarında Çin’in yabancı otomobillere uyguladığı vergileri azaltacağı haberleriyle DAX yüzde 0.92 yükselerek 12,374.93 puana yükseldi. FTSE yüzde 0.60 artışla 7,238.13 puana yükseldi.

Fransa’da sanayi üretiminin Şubat’ta tekrar büyümeye geçmesiyle CAC yüzde 0.46 artışla 5,287.51 puan olurken, FTSE MIB yüzde 0.19 artışla 23,098.44 puana yükseldi.

Fransa Ulusal İstatistik Ofisi Insee verilerine göre Fransa’da sanayi üretimi Şubat ayında yüzde 1.2 arttı. Ocak’ta Fransa’da sanayi üretimi yüzde 1.8 düşmüştü. Son dört ayın en hızlı sanayi büyümesi olan yüzde 1.2, piyasanın yüzde 1.4’lük beklentisini geçemedi. Ülkede Ocak ayı imalat üretimi ise beklenmedik şekilde yüzde 0.6 azaldı. Beklenti imalatın Ocak’ta yüzde 0.7 artmasıydı.

Avrupa borsaları haftaya yükselişlerle başlamış, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı’ndan gelen “parasal genişlemeden çok hızlı çıkılmamalı” mesajı ise Avrupa borsalarını düşüşe geçirmişti.

Asya borsaları günü güçlü yükselişlerle kapattı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye\'ye ilişkin açıklama yapacak olması, avukatının ofisinin FBI tarafından basılması ve Çin\'in Dünya Ticaret Örgütü\'ne ABD\'yi metallere getirilen vergiler yüzünden şikayet etmesi gibi gelişmeler gölgesinde, Asya borsaları özellikle Xi\'nin konuşmasıyla günü yükselişlerle kapattı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.54 artışla 21,794,32 puandan kapandı. Shanghai yükselişini güçlendirdi ve yüzde 1.67 artışla 3,190.65 puandan kapandı. Hong Kong’da HSI yüzde 1.65 artışla 30,728.74 puanla günü kapatırken,Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.27 artışla 2,450.74 puana yükseldi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.85 yükseldi.