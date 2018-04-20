KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street'in ardından Asya borsaları da düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 20 Nisan (DHA) - Ortadoğu’ya ilişkin jeopolitik risklerin görece hafiflemesi ve emtialardaki yükselişe paralel olarak ABD’de özellikle teknoloji şirketlerinden gelen olumsuz kazanç verilerinin etkisiyle Wall Street’in dünü düşüşlerle kapatmasının ardından, Asya borsaları da düşüşlerle açıldı.

ABD - Petrol fiyatlarının 2014’ten bu yana görülen en yüksek (Brent $74.28) düzeylere tırmanmasıyla, emtiafiyatlarında genel bir yükseliş oldu ve bu özellikle çip üreticileri başta olmak üzere teknoloji şirketlerinin hisselerini baskıladı. ABD borsaları düşüşlerle kapandı.

- Dow Jones yüzde 0.34 düşüşle 24,664.89 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.57 düşüşle 2,693.13 puandan,

- Nasdaq ise yüzde 0.78 düşüşle 7,238.06 puandan kapandı.

AVRUPA - Avrupa piyasalarında;

- DAX ve CAC günü yatay seyirle kapatırken,

- FTSE ve FTSE MIB ılımlı yükseldi.

- DAX yatay seyirle 12,567.42 puandan,

- CAC yatay seyirle 5,391.64 puandan kapanırken,

- FTSE MIB yüzde 0.14 artışl 23,79204 puandan,

- FTSE yüzde 0.14 artışla 7,328.92 puandan kapandı.

- Stoxx 600 iseyatay seyirle 381.95 düzeyinde kapandı.

ASYA – Asya borsaları düşüşlerle açıldı

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.09 düşüşle 22,164.49 puana geriledi.

- Çin Ticaret Bakanlığı’nın Çin\'in ABD ile ticari anlaşmazlıkların getireceği her türlü olumsuz etkiyi aşmaya hazırlıklı olduklarını açıklamasının ardından dünü günü yükselişle kapatan Shanghai Borsası, teknoloji hisselerine bağlı olarak yüzde 1.20 düşüşle 3,080.01 puana geriledi.

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, Pekin\'de düzenlediği basın toplantısında, \"ABD, Çin\'in yükselişini sınırlamaya, kontrol altına almaya kararlı ise yanlış bir hesaplama yapıyor\" diye uyardı.

- Hong Kong’da HSI yüzde 0.4 düşüşle 30,579.54 puana,

- Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.33 düşüşle 2,477.85 puana geriledi.

FED - Dolar küresel piyasalarda yatay seyretti ve dolar endeksi 90.00 bandının altında yüzde 0.02 artışla 89.956 düzeyinde.