Hilal Sarı / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) – ABD ile süren ticaret savaşı gerilimleri ve petrol fiyatlarındaki arz kesintisi endişelerine bağlı yükselişe paralel, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantı notları öncesinde, bugün açıklanan güçlü perakende verisinin ardından Wall Street’te endeksler Nasdaq dışında yükselişle açıldı.

WALL STREET - Üçüncü çeyreğin ilk gününe düşüşle başlayıp günü artıda kapatan endeksler, ABD’de açıklanan fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verilerine paralel yükselişle açıldı. Nasdaq ise Wall Street’te negatif ayrışan endeks oldu ve güne kayıplarla başladı.

ABD - ABD’de fabrika siparişleri Mayıs’ta yüzde 0.4 artışla 498.2 milyar dolara yükselirken, Yeni siparişler Mayıs’ta yüzde 0.4 düşüşle 249.2 milyar dolara geriledi. Yüzde 0.6 düşmesi beklenen yeni sparişler Nisan’da da yüzde 1.0 düşmüştü. Ulaştırma ekipmanı siparişleri düşüşte en etkili sektör oldu. Yüzde 1.1’lik düşüşle ulaştırma ekipmanı siparişleri 900 milyon dolar azaldı ve 86.1 milyar dolara geriledi.

Veri ve gelişmelere paralel;

Dow Jones yüzde 0.17,

S&P 500 yüzde 0.05 yükselirken,

Nasdaq yüzde 0.07 düştü.

AVRUPA - Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in sığınmacı konusunda yaşanan krizi çözmesiyle Avrupa’da endeksler yükselişle açıldı.

EURO BÖLGESİ – Güçlü yükseliş, Avrupa’dan gelen güçlü perakende satış verileriyle devam etti ve endeksler kazançlarını artırdı.

Euro Bölgesi\'nde perakende satışlar Mayıs’ta bir önceki aya göre değişiklik göstermezken, bir yıl öncesine göre perakende satış hacmi yüzde 1.4 arttı.

ALMANYA – Almanya’da iki gün süren görüşmelerin ardından Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) kardeş partisi Hristiyan Sosyal Birlik Başkanı Seehofer’i daha katı sığınmacı kontrolleri yapacağı konusunda anlaştı.

Gelişmelere bağlı olarak, Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 1.01,

- FTSE yüzde 0.75,

- CAC yüzde 0.96,

- FTSE MIB yüzde 1.69 yükseldi.

- Stoxx600 ise 0.88 yükseldi.

BoE - Sterlin İngiltere Merkez Bankası’ndan şahin bir yetkilinin konuşması sterlin dolar karşısında yüzde 0.25 artışlaa 1.3173 düzeyine yükseldi. İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Kurulu üyesi Michael Saunders, CNBC’ye yaptığı bir açıklamada BoE’nin beklenenden daha hızlı bir faiz artırımına giderek sürpriz yapabileceğini söyledi. Saunders piyasa oyuncularının birin biraz üzerinde bir faiz artırımı beklediği bir ortamda “Bu beklenti biraz fazla ihtiyatlı olabilir. Eğer ekonominin seyri beklediğim gibi olursa Boe beklenenden daha hızlı faiz artırmak zorunda kalabilir” dedi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.25 yükselişle 1.3177 düzeyine yükseldi.

ASYA – Asya’da endeksler Pazartesi günü Çin’de Shanghai borsasının yaşadığı sert düşüşlerin ardından, 6 Temmuz’da ABD’nin korumacı ek gümrük vergileri yürürlüğe girmesi öncesinde, ABD-Çin ticaret savaşı gerilimlerine paralel karışık seyirde.

Gelişmelere paralel Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.12

- HSI ise yüzde 1.41 düşerken

- Shanghai yüzde 0.39,

- KOSPI yüzde 0.05 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.44 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 6.06’ya geriledi.

- EURO/DOLAR paritesi Almanya’daki siyasi gerilimin yatışmasına paralel yüzde 0.07 yükselişle 1.1648 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1673 düzeyini, en düşük 1.1621 düzeyini gördü.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin altına geri indi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.22 düşüşle 94.66 düzeyine geriledi; gün içinde 94.56-94.98 aralığında hareket etti.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.838 düzeyine inerken, iki yıllıklar ise yüzde 2.728 düzeyinde. 30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 2.965’e geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.26 düşüşle 110.61 düzeyinde.

- PETROL piyasalarında, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.47 yüksleişle varil başına 77.66 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.61 yükselişle 74.55 dolardan işlem görüyor.