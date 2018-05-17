KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street yükselişte

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Mayıs (DHA) – Kore yarımadasına ilişkin belirsizlikler, yükselen petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımını destekleyen ekonomik verilere paralel olarak 10 yıllık ABD tahvil getirileri 3.122’ye kadar yükselerek 2011’den bu yana görülen en yüksek düzeye çıktı. İki yıllık tahviller ise 2.598 düzeyini gördü.

Dünyanın en büyük tahvil yatırımcısı Pimco ise 10 yıllık ABD tahvillerinde getirinin yüzde 3.5’e kadar yükseleceğini öngörüyor.

ABD – ABD’de de endeksler özellikle petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak enerji şirketlerinin etkisiyle yükselişte. ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le ilgili Twitter paylaşımları, tahvillerdeki yükseliş, yüksek seyrini koruyan petrol fiyatları ve açıklanan ekonomik verilere paralel olarak;

- Dow Jones yüzde 0.19 artışla 24,815.70 puana,

- S&P 500 yüzde 0.27 artışla 2,729.69 puana

- Nasdaq yüzde 0.26 yükselişle 7,417.48 puana yükseldi.

ABD’de beklentilerin üzerinde gelen haftalık işsizlik başvuruları ve öncü göstergeler endeksinin ardından;

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin üzerinde seyrini sürdürüyor, yüzde 0.18 yükselişle 93.49 düzeyine yükseldi,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki yükselişe paralel olarak yüzde 0.10 düşüşle 1.1796 düzeyine geriledi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.108 düzeyine yükseldi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.235’e; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.577 düzeyine yükseldi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.34 değer kazandı ve 110.78 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin dolar karşısında günlük yüzde 0.16 değerlenerek 1.3506 düzeyine yükseldi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 71.76 dolara yükselirken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 80.07 dolara yükseldi.

ABD’de haftalık işsizlik başvuruları 222 bin oldu, beklenti 215 bindi. Philadelphia Fed imalat endeksi Mayıs’ta 34.4 ile beklentilerin üzerinde geldi. ABD öncü göstergeler endeksi Nisan’da yüzde 0.4 artışla 109.4’e yükseldi.

AVRUPA – Euro Bölgesi enflasyonunun yıllık bazda gerilemesinin ardından, ABD tahvillerindeki ve petrol fiyatlarındaki yüksek seyir sürerken Avrupa’da

- DAX yüzde 0.63 artışla, 13,080.00 puana

- FTSE yüzde 0.43 artışla 7,767.39 puana

- CAC yüzde 0.60 artışla 5,600.80 puana yükselirken

- FTSE MIB ise yüzde 0.14 düşüşle 23,701.57 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.38 artışla 394.70 puana yükseldi.

İtalya’da düzen karşıtı 5 Yıldız Hareketi ve yine aşırı sağ Laga partileri hükümet kurmak için anlaştı. FTSE MIB haberlerin ardından düşüşünü yavaşlattı. Milano borsası son iki gündür Avrupa’da negatif ayrışmaktaydı.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ASYA – Asya’da endeksler Kuzey Kore’nin Güney Kore ile beklenen zirveyi iptal etme ihtimali, ABD ile ticaret savaşı endişeleri, Japonya ekonomisinden gelen yavaşlamaya yönelik işaretler ve ABD tahvillerinin yüksek seyrine bağlı olarak karışık seyirle kapandı.

Japonya’da makine siparişleri Mart’ta aylık bazda yüzde 3.9, yıllık bazda yüzde 2.4 geriledi. Beklenti aylık yüzde 1.4 gerilemesiydi. Japonya ekonomisi dokuz çeyrektir ilk kez küçüldü ve 2018’in ilk çeyreğinde GSYH’si yüzde 0.6 daraldı. Beklenti ise yıllık bazda yüzde 0.2 daralmasıydı. Daha önce yüzde 1.6 olarak açıklanan dördüncü çeyrek büyümesi ise yüzde 0.6’ya revize edildi.

Verilerin ardından;

- Nikkei yüzde 0.53 artışla 22,838.37 puandan,

- Shanghai yüzde 0.48 düşüşle 3,154.24 puandan,

- HSI yüzde 0.54 düşüşle 30,942.15 puandan,

- KOSPI ise yüzde 0.46 düşüşle 2,448.45 puandan kapandı.