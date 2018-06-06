KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street yükselişle açıldı, ECB sinyalleriyle Avrupa'da endeksler düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Haziran (DHA) – ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin beklentiler, Dünya Bankası ve Goldman Sachs gibi yatırım bankalarından gelen uyarılar ve teknoloji hisselerindeki yükselişe paralel Wall Street’te endeksler yükselişle açıldı.

Bu hafta gerçekleşecek G-7 zirvesi öncesinde, hem petrol fiyatları hem de ticaret savaşına ilişkin endişeler piyasaların odağında olmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın parasal genişlemeden çıkmayı tartışıyor olması da yine piyasaların yakından takip ettiği konulardan.

ABD – ABD’de dış ticaret açığının yedi ayın en düşük düzeyine gerilemesi, Apple, Amazon, Microsoft ve Netflix gibi teknoloji hisselerinin rekor düzeylere yükselmesine paralel teknoloji sektörü yüzde 0.43 yükselerek S&P 500’de en iyi performans sergileyenlerden oldu.

ABD’de tarımdışı sektör verimliliği ilk çeyrekte yıllık yüzde 0.4 artarken, işgücü maliyetleri ise yıllık yüzde 2.9 arttı. İmalat verimliliği ise yüzde 1.2 düşerken, birim işgücü maliyetleri yüzde 5.2 azaldı.

Gelişmelere paralel;

- Dow Jones yüzde 0.41 yükseldi,

- S&P 500 yüzde 0.03 yükseldi

- Nasdaq 7,657.30 puan ile rekor düzeyi gördükten sonra yüzde 0.16 düşüşle 7.625.94’e geriledi

AVRUPA – Avrupa’da ticaret savaşı endişelerine paralel, ECB’den gelen parasal genişlemeden çıkış sinyalleri İtalya başta olmak üzere tüm endeksleri baskıladı. ECB Yönetim Kurulu üyelerinden Jens Weidmann ve Peter Praet’in yorumları euroyu dolar karşısında güçlendirirken, endekslerde düşüşe neden oldu.

Gelişmelere paralel;

- DAX yüzde 0.14 düşüşle 12,768.61 puana

- FTSE yüzde 0.01 düşüşle 7,685.92 puana

- CAC yüzde 0.58 düşüşle 5,429.38 puana

- FTSE MIB yüzde 0.60 düşüşle 21,618.73 puana geriledi.

- Stoxx600 ise yüzde 0.43 düşüşle 385.23 puana geriledi.

ASYA – Asya ekonomilerinden dün gelen güçlü İmalat PMI verilerine paralel, Asya’da endeksler Salı günü karışık seyrinin ardından, Çarşamba gününü yükselişle kapattı.

Asya’da endeksler enerji hisselerinde petrol fiyatlarına bağlı düşüşlere rağmen, dünkü kayıplarını bir nebze toparladı.

Haftanın üçüncü gününde;

- Nikkei yüzde 0.38 yükselişle 22,625.73 puandan,

- Shanghai yüzde 0.05 yükselişle 3,115.68 puandan,

- HSI yüzde 0.53 yükselişle 31,259.10 puandan,

- KOSPI ise yüzde 0.25 yükselişle 2,453.76 puandan kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.66 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 16.49 yükseldi.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi tekrar 94.00 düzeyinin altında seyrediyor. 2018’in zirvelerinden uzaklaşan endeks, günlük yüzde 0.41 düşüşle 93.49 düzeyine geriledi; gün içinde 93.42-93.89 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki gerileme ve eurodaki yükselişe paralel yüzde 0.57 yükselişle 1.1784 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1796 düzeyini ve en düşük 1.1711 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.042 yükselişle yüzde 2.961 düzeyine yükseldi; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.117’ye; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.516’ya yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.14 değerlenmesiyle, 109.94 düzeyine yükseldi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.32 yükselişle 1.3436 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, ABD’nin OPEC’ten arzı artırmasını istediğine dair haberlerle ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.32 düşüşle 65.31 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.40 düşüşle 75.07 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6