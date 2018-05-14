KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street yükselişle açıldı, Avrupa'da düşüş sürüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mayıs (DHA) – Petrol İhraç Eden Ülkeler Teşkilatı (OPEC) tarafından ABD petrol arzına yönelik beklenti yukarı yönlü revize edilmesine karşın, Avrupa borsaları yeni haftaya düşüşle başladı.

İtalya’da Euro ve AB karşıtı Beş Yıldız Hareketi’nin ve Lega’nın koalisyon görüşmeleri de Avrupa endekslerini aşağı yönlü baskılıyor.

- Dolar endeksi tekrar 93.00 düzeyinin altında yüzde 0.23 kayıpla 92.32 düzeyine gerilerken,

- Euro/dolar paritesi dolar endeksindeki düşüşe paralel olarak yüzde 0.24 artışla 1.1970 düzeyinde.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 3.00 düzeyine tekrar yaklaştı ve yüzde 0.022 artışla 2.993 düzeyinde.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.17 değer kazandı ve 109.57 yen düzeyine yükseldi.

- Sterlin BoE faiz kararı sonrası dolar karşısında günlük yüzde 0.34 değerlenerek 1.3587 düzeyine yükseldi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 71.04 dolara yükselirken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 77.73 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD - Wall Street endeksler ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli telekomünikasyon şirketi ZTE’ye uygulanan yaptırımlardan vazgeçildiğini açıklamasıyla, ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesine paralel yükselişle açıldı.

Geçtiğimiz hafta beklenenin altında gelen enflasyon verilerinin ardından haftanın ilk işlem gününde;

- Dow Jones yüzde 0.44 artışla 24,939.57 puana,

- S&P 500 yüzde 0.43 artışla 2,739.50 puana,

- Nasdaq yüzde 0.66 artışla 7,451.80 puana yükseldi.

AVRUPA – İtalya\'daki siyasi belirsizliğe ve petrol fiyatlarının yükselmeye devam etmesine paralel olarak Avrupa borsalarında düşüş sürüyor;

Haftanın ilk işlem gününde;

- DAX yüzde 0.30 düşüşle 12,961.72 puana

- FTSE yüzde 0.30 düşüşle 7,701.19 puana

- CAC yüzde 0.20 düşüşle 5,531.07 puana

- FTSE MIB yüzde 0.11 düşüşle 24,133.67 puana geriledi.

- Stoxx 600 ise yüzde 0.25 düşüşle 391.42 puana geriledi.

ASYA – Beklentileri karşılamayan ABD enflasyon verisi sonrası haftayı güçlü yükselişlerle kapatan Asya borsaları haftanın ilk gününde küresel ticaret savaşına ilişkin görüşmeler ve petrol fiyatlarının üç buçuk yılın zirvesinden uzaklaşmasıyla, yükselişle kapandı. Asya borsalarında;

Japonya\'da Nikkei yüzde 0.47 artışla 22,865.86 puana

Shanghai yüzde 0.34 artışla 3,174.14 puana

HSI yüzde 1.35 artışla 31,541.08 puana yükselirken

KOSPI negatif ayrıştı ve yüzde 0.06 geriledi.

