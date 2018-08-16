KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri sürerken, ABD’nin Çin ile ticaret görüşmeleri için tekrar masaya oturacağı haberleriyle Avrupa’da ve Wall Street’te endeksler yükseldi.

Dolar endeksi bir yıldan fazla bir sürenin zirvesini gördükten sonra bugün yüzde 0.29 düşüşle 96.43 düzeyine gerilerken, euro/dolar paritesi günlük yüzde 0.37 artışla 1.1388 düzeyine yükseldi.

Doalr endeks 96.92 düzeyine kadar yükselerek Haziran 2017’den bu yana en yüksek düzeyini görmüştü.

Ticaret Bakanlığı, Çin Ticaret Bakanı yardımcısı Wang Shouwen’in de dâhil olduğu bir komitenin ticaret görüşmeleri için bu ay sonunda ABD’ye gideceğini duyurdu.

WALL STREET – Endeksler Çin Ticaret Bakanlığı’nın bir komitenin görüşmeler için ABD’ye gideceğini duyurması sonrası yükseldi

ABD’de mevsimsel etkilerden arındırılmış inşaat izinleri, Temmuz’da bir önceki aya göre yüzde 1.5 artarak 1 milyon 311 bin olarak gerçekleşti.

ABD Philedelphia Fed İmalat Endeksi Ağustos’ta 22.0 gelmesi beklenirken 11.0 düzeyine gerileyerek imalat sektöründe yavaşlamaya işaret etti.

ABD haftalık işsizlik başvuruları 215 bin gelmesi beklenirken 212 bin geldi. Devam eden işsizlik başvuruları ise 1 milyon 750 bin olması beklenirken 1 milyon 721 bin olarak açıklandı.

- Dow Jones yüzde 1.41,

- S&P 500 yüzde 0.79,

- Nasdaq yüzde 0.71,

- Russel 2000 yüzde 0.79 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişelerinin hafiflemesiyle yükseldi.

BİRLEŞİK KRALLIK’ta perakende satışları Temmuz’da yıllık yüzde 3.5 artarak beklentilerin de üzerinde geldi.

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre Birleşik Krallık yıllık perakende satışları yüzde 3.0 olan beklentinin üzerinde, yüzde 3.5 artarken, aylık satışlar ise Temmuz’da yüzde 0.2 olan beklentiyi aşarak yüzde 0.7 oldu.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 0.43,

FTSE yüzde 0.81,

CAC yüzde 0.73 yükselirken,

FTSE MIB yüzde 1.59 düştü.

Stoxx 600 ise yüzde 0.43 yükseldi.

ASYA – Asya’da da endeksler ticaret savaşı endişelerine paralel Shanghai öncülüğünde düştü.

Nikkei yüzde 0.05,

Shanghai yüzde 0.63,

HSI yüzde 0.82.

KOSPI ise yüzde 0.80 düştü.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.30 düşerken, endeksin son bir yıldaki tüm getirisi silindi ve yıllık kayıp yüzde 0.94 oldu.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.877 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.62 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.02 değer kaybetmesiyle 110.74 düzeyine geriledi.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.20 artarak 1.2724 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.14 artışla varil başına 70.86 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.12 artışla 65.09 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.37 dolar artışla 70.97 dolara yükseldi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 70.60 dolar düzeyindeydi.