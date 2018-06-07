KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 7 Haziran (DHA) – ABD-Çin ticaret savaşına ilişkin beklentiler hafiflerken, Venezuela’da arz kesintisi sebebiyle yükselen petrol fiyatları ve yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası’ndan gelen ‘sıkılaştırmayı tartışıyoruz’ sinyallerine paralel Asya’da endeksler karışık seyirle kapandı.

Avrupa’da endeksler Almanya’dan gelen güçsüz ekonomik verilerle düşüşe geçerken, Wall Street güçlü istihdam verisinin ardından yükselişle açıldı.

ABD – ABD’de dış ticaret açığının yedi ayın en düşük düzeyine gerilemesi, Apple, Amazon, Microsoft ve Netflix gibi teknoloji hisselerinin rekor düzeylere yükselmesine paralel dünü yükselişle kapatan ABD borsalarında; haftalık istihdam verilerinin beklenenin altında geldi. 225 bin beklentiye karşılık işsizlik başvuruları 2 Haziran’la biten haftada 222 bin oldu.

Gelişmelere paralel;

- Dow Jones yüzde 0.28 yükseldi ve 25 bin 217 puana yükseldi

- S&P 500 yüzde 0.13 yükseldi

- Nasdaq yüzde 0.09 yükseldi.

ASYA – Asya’da Japonya yükselişin lokomotifi olurken, ECB yönetim kurulu üyelerinden gelen parasal genişlemeden çıkışı tartıştıklarına dair gelen açıklamalar ve ticaret savaşının bir nebze hafiflemesiyle;

- Nikkei yüzde 0.87 artışla,

- HSI yüzde 0.81 artışla,

- KOSPI ise yüzde 0.69 artışla kapanırken,

- Shanghai yüzde 0.20 düşüşle kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.62 yükselirken endeks yıl başından bu yana yüzde 16.45 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa’da Almanya’da imalat yeni siparişlerin zayıf gelmesi ve yükselen bankacılık hisselerine paralel;

- DAX yüzde 0.08,

- CAC yüzde 0.03

- FTSE MIB yüzde 0.06 düşerken

- FTSE yüzde 0.22 yükseldi.

- DOLAR endeksi tekrar 94.00 düzeyinin altında seyrediyor. 2018’in zirvelerinden uzaklaşan endeks, günlük yüzde 0.30 düşüşle 93.33 düzeyine geriledi; gün içinde 93.21-93.60 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki gerileme ve ECB’den gelen sıkılaşma sinyalleriyle tekrar 1.18 düzeyinin üzerine çıktı; parite eurodaki yükselişe paralel yüzde 0.43 yükselişle 1.1825 düzeyine yükseldi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.975 düzeyinde; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.123’e geriledi; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.528’e yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.16 değer kaybetmesiyle, 110.00 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.09 düşüşle 1.3402 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, ABD’de stokların artmasıyla dün düşen petrol fiyatları Venezuela’dan gelen arz sıkıntısı ile tekrar yükselişte. ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.87 yükselişle 65.29 dolara yükselirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 1.01 yükselişle 76.07 dolara yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6