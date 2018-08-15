KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street verilerin ardından düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve ABD ile Çin ve diğer ülkeler arasında açıklanan korumacı gümrük vergilerine paralel Asya ve Avrupa’nın ardından ABD borsaları da düşüşle açıldı. Dolar endeksi bir yıldan fazla bir sürenin zirvesini görürken, euro/dolar paritesi 1.13’e kadar geriledi.

DOLAR endeksi günlük yüzde 0.26 artışla 96.91 düzeyinde. Endeks 96.92 düzeyine kadar yükselerek Haziran 2017’den bu yana en yüksek düzeyini gördü.

EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı yüzde 0.25 düşüşle 1.1316 düzeyine geriledi. Parite gün içinde 1.1309’a kadar indi.

ABD’de perakende satışlar Temmuz’da yüzde 0.5 artışla 507.5 milyar dolara yükseldi. Beklenti yüzde 0.1’lik bir artıştı.

ABD’de haftalık mortgage başvuruları yüzde 2 düşerken, yıllık düşüş yüzde 19 oldu.

ABD sanayi üretimi Temmuz’da yüzde 0.1 artışla beklentilerin altında kaldı. Beklenti sanayi üretiminin yüzde 0.3 artmasıydı.

ABD’de işgücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 2.9 artarken, tarım dışı sektörün birim işçi maliyetleri ikinci çeyrekte yüzde 0.9 azaldı.

New York eyaleti ABD Merkez Bankası (NewYork Fed) tarafından yapılan Empire State İmalat Anketi ile oluşturulan Empire State İmalat Endeksi, Temmuz’da üç puan artışla 25.6 düzeyine yükseldi.

WALL STREET – Küresel ticaret endişelerine paralel, Salı günü dolardaki yükselişle birlikte yükselişle kapanan Wall Street’te Çarşamba günü;

· Dow Jones yüzde 1.07,

· S&P 500 yüzde 1.10,

· Nasdaq yüzde 1.49,

· Russel 2000 yüzde 1.33 düştü.

AVRUPA – Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişeleriyle düşmeye devam ediyor.

BİRLEŞİK KRALLIK’ta yıllık TÜFE Temmuz’da beklentilere paralel yüzde 2.5 arttı. Haziran’da enflasyon yüzde 2.4 düzeyindeydi.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

· DAX yüzde 1.55,

· FTSE yüzde 1.42,

· CAC yüzde 1.68,

· FTSE MIB kapalı.

· Stoxx 600 ise yüzde 1.32 düştü.

ASYA – Asya’da da endeksler ticaret savaşı endişelerine paralel Shanghai öncülüğünde düştü. Güney Kore’de resmi tatil nedeniyle KOSPI kapalı. MSCI endeksi son bir yıldaki tüm kazançlarını sildi ve getiri yıllık bazda yüzde 0.04 düştü.

· Nikkei yüzde 0.68,

· Shanghai yüzde 2.06,

· HSI yüzde 1.55 düştü.

· KOSPI ise yüzde 0.47 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.49 düşerken, endeksin son bir yıldaki tüm getirisi silindi ve yıllık kayıp yüzde 0.35 oldu.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.846 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.60 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.49 değer kaybetmesiyle 110.61 düzeyine geriledi.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.33 düşüşle 1.2682 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 2.37 düşüşle varil başına 70.74 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 2.64 düşüşle 65.27 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.37 dolar artışla 70.97 dolara yükseldi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 70.60 dolar düzeyindeydi.