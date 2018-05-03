Hilal Sarı / İstanbul, 3 Mayıs (DHA) – Küresel ticaret savaşına ilişkin endişelerin Çin ve ABD’den gelen sinyallerle tekrar yükselmesi ve ABD’de açıklanan ekonomik verilerin güçlü bir ekonomiye işaret etmesinin ardından Wall Street’te güçlü şirket kazançlarına rağmen düşüşle açılan endeksler düşmeye devam ediyor.

ABD – ABD’de ISM İmalat Dışı Endeksi’nin Nisan’da 56.8’e gerilemesi ve PMI verilerinin beklentileri aşmasının güçlü bir ekonomiye işaret etmesinin ardından,

- Dow Jones yüzde 1.24 düşüşle 23,627.27 puana

- S&P 500 yüzde 1.35 düşüşle 2598.96 puana

- Nasdaq ise yüzde 1.26 düşüşle 7,011.43 puana geriledi.

ABD’de PMI verileri Nisan’da beklentileri aştı, ABD ekonomisine ilişkin Hizmet PMI verisi Nisan’da Mart’taki 54.0 düzeyinden Nisan’da 54.6’ya yükseldi, beklenti 54.4’tü. Bileşik PMI verisi ise Nisan’da Mart’taki 54.2 düzeyinden 54.9’a yükseldi, beklenti ise 54.8 olarak açıklanmasıydı. Fabrika siparişleri Mart’ta yüzde 1.6 artarken, dış ticaret açığının Mart’ta 49 milyar dolara düştüğü de açıklanan veriler arasındaydı.

AVRUPA – Avrupa borsalarında Euro Bölgesi enflasyonunun yavaşladığına işaret eden verilerin ardından, ABD-Çin ticaret savaşı görüşmeleri gölgesinde endeksler şöyle seyretti:

- DAX yüzde 0.65 düşüşle 12,719.18 puana

- FTSE yüzde 0.54 düşüşle 7,502.30 puana

- CAC yüzde 0.43 düşüşle 5,505.23 puana geriledi.

Stoxx 600 ise yüzde 0.58 gerileyerek 385.19 düzeyine geriledi

Euro Bölgesi’nde yıllık enflasyonun Nisan’da yüzde 1.2 öngörülüyor.

Euro Bölgesi ÜFE ise Mart ayında yıllık yüzde 2.1’e yükseldi. İşsizlik 10 yılın en düşük düzeyine gerilerken, hem Euro Bölgesi hem de, AB birinci çeyrekte yüzde 0.4 büyüdü. Euro Bölgesi imalat sektörü büyüme hızı ise 13 ayın en düşüğüne geriledi.

ASYA - Asya borsaları Fed’in faizleri değiştirmemesinin ardından Pekin’de gerçekleşen ABD-Çin ticaret müzakerelerine paralel olarak karışık seyirle kapandı. Özellikle Hong Kong’da HSI teknoloji ve finans sektöründeki düşüşlere bağlı olarak yüzde 1.66 düşüşle açıldıktan sonra kayıplarını bir nebze sildi.

- Nikkei bugün tatil sebebiyle kapalı.

- Shanghai yüzde 0.65 artışla 3,101.13 puandan,

- HSI yüzde 1.34 düşüşle 30,313.37 puandan kapandı.

MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) ise yüzde 1.06 geriledi.

Dolar endeksi Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı sonrası dört ayın zirvelerine çıktıktan sonra hafif geriledi. Dolar endeksi ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı geriliminin tekrar artmasıyla 92.760 düzeyine kadar çıktıktan sonra yüzde 0.14 düşüşle 92.58 düzeyine geri çekildi.

Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.62 değer kaybıyla 109.49 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvilleri yüzde 0.033 düşüşle 2.931 düzeyine geriledi.