KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street petrol fiyatlarına bağlı yükselişle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkesinin İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından, küresel petrol fiyatları yüzde 2.0’nin üzerinde yükselirken, Wall Street’te de endeksler enerji hisselerindeki artışlara bağlı yükselişle açıldı.

ABD - Batı Teksas petrolünün yüzde 2.49 artışla varil başına 70.78 dolara yükselmesinin ardından, Chevron ve Exxon Mobil hisseleri yüzde 1’in üzerinde artışlarla Dow Jones’un en çok yükselenleri oldu.

ABD’de ÜFE’nin aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 2.6 arttığı açıklandı. Yarın ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırım politikalarına yine doğrudan etki eden bir veri olan TÜFE açıklanacak.

Wall Street’te Trump kararı ve ÜFE sonrası;

- Dow Jones yüzde 0.30 artışla 24,433.65 puana kadar yükseldikten sonra 24,406.64 puana geriledi

- S&P 500 yüzde 0.40 düşüşle 2,683.20 puana kadar yükseldikten sonra 2,68049 puana geriledi.

- Nasdaq yüzde 0.31 artışla 7,289.20 puana yükseldikten sonra 7286.96 puana geriledi.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler ABD ÜFE verisi ve Fransa’dan gelen sanayi ve imalat üretim verileri sonrası karışık seyirde. FTSE İngiliz Merkez Bankası’nın bu hafta açıklayacağı faiz kararı öncesi yükselişte.

- DAX yüzde 0.01 yükselişle 12,913.58 puana,

- FTSE yüzde 0.51 artışla 7,604.63 puana,

- FTSE MIB yüzde 0.79 artışla 24,332.82 puana

- Stoxx 600 yüzde 0.23 artışla 390.89 puana yükseldi.

- CAC yüzde 0.06 düşüşle 5,518.46 puana geriledi,

Fransa’dan gelen sanayi ve imalat üretim verileri de yükselişi destekler nitelikteydi. Fransa’da imalat üretimi yıllık yüzde 2.0, sanayi üretimi yıllık yüzde 2.3 arttı. Insee verilerine göre imalat üretimi Mart’ta aylık yüzde 0.1 arttı, 1. çeyrekte yüzde 1.8 geriledi, sanayi üretimi ise Mart’ta aylık yüzde 0.4 gerilerken, 1. çeyrekte 1.3 geriledi.

Birleşik Krallık’tan bu hafta sanayi üretimi, perakende PMI ve ticaret dengesi verileri gelecek. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası’nın ise faiz kararı var.

Asya’da endeksler düşüşle kapandı.

- Japonya\'da Nikkei yüzde 0.44 düşüşle 22,408.88 puandan,

- Shanghai yüzde 0.08 düşüşle 3,158.81 puandan,

- KOSPI, yüzde 0.24 düşüşle 2,443.98 puandan,

- HSI yüzde 0.44 artışla 30,536.14 puandan kapandı.

EURO – Euro/dolar paritesi 2018’in en düşük düzeyini gördü

- Dolar endeksi ise yüzde 0.11 düşüşle 92.98 düzeyine geriledi.

- Euro/dolar paritesi dolardaki artışa ve eurodaki düşüşe bağlı olarak yüzde 1.1828 düzeyine kadar geriledikten sonra, yüzde 0.16 artışla 1.1883 düzeyine yükseldi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.032 artışla tekrar 3.00 düzeyinde.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.58 değer kazandı ve 109.74 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada Doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6