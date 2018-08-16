KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street günü düşüşle kapattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişeleri ve ABD ile Çin ve diğer ülkeler arasında açıklanan korumacı gümrük vergilerine paralel Asya ve Avrupa’nın ardından ABD borsaları da düşüşle açıldı. Dolar endeksi bir yıldan fazla bir sürenin zirvesini görürken, euro/dolar paritesi günlük yüzde 0.31 artışla 1.13’e yükseldi.

DOLAR endeksi günlük yüzde 0.26 düşüşle 96.44 düzeyinde. Endeks 96.92 düzeyine kadar yükselerek Haziran 2017’den bu yana en yüksek düzeyini görmüştü.

EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı yüzde 0.25 düşüşle 1.1316 düzeyine geriledi. Parite gün içinde 1.1309’a kadar indi.

ABD’de perakende satışlar Temmuz’da yüzde 0.5 artışla 507.5 milyar dolara yükseldi. Beklenti yüzde 0.1’lik bir artıştı.

ABD’de haftalık mortgage başvuruları yüzde 2 düşerken, yıllık düşüş yüzde 19 oldu.

ABD sanayi üretimi Temmuz’da yüzde 0.1 artışla beklentilerin altında kaldı. Beklenti sanayi üretiminin yüzde 0.3 artmasıydı.

ABD’de işgücü verimliliği ikinci çeyrekte yüzde 2.9 artarken, tarım dışı sektörün birim işçi maliyetleri ikinci çeyrekte yüzde 0.9 azaldı.

New York eyaleti ABD Merkez Bankası (NewYork Fed) tarafından yapılan Empire State İmalat Anketi ile oluşturulan Empire State İmalat Endeksi, Temmuz’da üç puan artışla 25.6 düzeyine yükseldi.

WALL STREET – Küresel ticaret endişelerine paralel, açıklanan beklenti altındaki veriler etkisiyle Wall Street’te Çarşamba günü;

- Dow Jones yüzde 0.54,

- S&P 500 yüzde 0.76,

- Nasdaq yüzde 1.23,

- Russel 2000 yüzde 1.29 düştü.

AVRUPA – Avrupa’da da endeksler ticaret savaşı endişeleriyle düşmeye devam ediyor.

BİRLEŞİK KRALLIK’ta yıllık TÜFE Temmuz’da beklentilere paralel yüzde 2.5 arttı. Haziran’da enflasyon yüzde 2.4 düzeyindeydi.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

FTSE yüzde 1.49,

FTSE MIB 0.30.

DAX, CAC ve Stoxx 600 ise değişim göstermedi.

ASYA – Asya’da da endeksler ticaret savaşı endişelerine paralel Shanghai öncülüğünde düştü.

Nikkei yüzde 0.05,

Shanghai yüzde 0.39,

HSI yüzde 0.71 düştü.

KOSPI ise yüzde 0.87 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.81 düştü.

Japonya yıllık ihracatı 14.6, yıllık ithalatı ise yıllık yüzde 3.9 arttı.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.88 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.62 düzeyinde.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.10 değer kazanmasıyla 110.840 düzeyine geriledi.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.24 artarak 1.2729 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.38 artışla varil başına 71.03 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.06 artışla 65.05 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.37 dolar artışla 70.97 dolara yükseldi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 70.60 dolar düzeyindeydi.