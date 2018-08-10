KÜRESEL PİYASALAR – Wall Street endeksleri düşüşte

Hilal Sarı / İstanbul, 10 Ağustos (DHA) – Küresel piyasalarda, ABD-Çin ticaret savaşı endişelerine ve ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların tekrar başlamasına ve Rusya’ya da ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlayacağını açıklamasına paralel, Japonya ve İngiltere’den gelen büyüme verilerinin ardından Asya’da endeksler karışık kapandı. Avrupa’nın ardından ABD yıllık TÜFE’nin beklentilerin altında gelmesiyle Wall Street endeksleri de düşüşte.

DOLAR endeksi 96.00 düzeyinin üzerine çıktı ve 13 ayın zirvesini gördü. Endeks günlük yüzde 0.64 artışla 96.23 düzeyine yükselerek, Şubat 2017’den bu yana en yüksek düzeyini gördü.

EURO/DOLAR, dolardaki güçlenişe bağlı 1.15 düzeyinin de altına indi. Parite yüzde 0.85 düşüşle 1.1428 düzeyine geriledi.

ABD’de aylık Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Temmuz’da beklentileri karşılayarak yüzde 0.2 artarken, yıllık TÜFE beklentinin altında kaldı. ABD İşçi İstatistikleri Bürosu verilerine göre, ABD’de yıllık TÜFE yüzde 2.9 olarak gerçekleşti, beklenti yüzde 3.0 gelmesiydi.

WALL STREET – Küresel ticaret endişelerine paralel, ABD’de beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası Wall Street endeksleri düşüşle açıldı.

Gelişme ve verilere paralel;

Dow Jones yüzde 0.84,

S&P 500 yüzde 0.65

Nasdaq yüzde 0.59

Russel 2000 yüzde 0.08 düştü.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’tan gelen veriler sonrası düşüşte.

FRANSA sanayi üretimi Haziran’da aylık yüzde 0.6 arttı. Sanayi üretiminin Mayıs’taki yüzde 0.2’lik düşüşünün ardından yüzde 0.5 artması bekleniyordu.

BİRLEŞİK KRALLIK ikinci çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0.4 büyüdü. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi verilerine göre GSYH Haziran’da aylık yüzde 0.1 büyüdü. GSYH büyümesi hizmet sektöründeki büyümeden olumlu, üretim sektöründeki düşüşten olumsuz etkilendi.

İTALYA’nın dış ticaret fazlası Haziran’da 5.07 milyar euroya yükseldi. Geçen yılın aynı döneminde dış ticaret fazlası 4.50 milyar dolardı.

İTALYA ihracatı Haziran’da yıllık bazda yüzde 6.6 artarken, ithalat yüzde 5.9 arttı.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

DAX yüzde 1.94,

FTSE yüzde 0.83,

CAC yüzde 1.69,

FTSE MIB yüzde 2.68 düştü.

Stoxx 600 ise yüzde 1.08 düştü.

ASYA – Asya’da da endeksler Japonya büyüme verisi sonrası Shanghai hariç düşüşle kapandı.

JAPONYA ikinci çeyrekte yüzde 0.5 büyüdü. Beklenti ikinci çeyrek büyümesinin yüzde 0.3 olmasıydı. Japonya ekonomisi aynı dönemde yıllık bazda yüzde 1.9 büyüdü, beklenti ise yüzde 1.4 büyümesiydi.

Shanghai yüzde 0.04 yükselirken,

Nikkei yüzde 1.33,

HSI yüzde 0.84,

KOSPI yüzde 0.91 düşüşle kapandı.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.90 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 2.93’e geriledi.

TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.884 düzeyine gerilerken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.612 düzeyine geriledi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.32 değer kaybetmesiyle 110.73 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.36 düşüşle 1.2778 düzeyine geriledi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) ABD-Çin ticaret savaşının küresel petrol talebini bu yıl ve gelecek yıl vurabileceğini, ABD’nin İran’a uyguladığı yaptırımların küresel petrol arzını korumayı “çok zor” hale getirebileceğini söyledi.

Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.32 artışla varil başına 73.02 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 1.12 artışla 67.61 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Perşembe günü 0.07 dolar düşüşle 72.03 dolara yükseldi. Çarşamba günü OPEC sepet fiyatı 72.10 dolar düzeyindeydi.