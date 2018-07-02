Hilal Sarı / İstanbul, 2 Temmuz (DHA) – ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Euro Bölgesi’nin ABD’ye 300 milyar dolar dğerinde ürüne misilleme vergi getirmekle tehdit etmesinin ardından “Trump’ın AB’den gelen otomobillere vergi getireceğini söylemesi illa da yasalaşacağı anlamına gelmiyor” açıklaması yaptı. Gelişmelere paralel Wall Street’te endeksler düşüşle açıldı.

ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’nden çıkmaya hazırladığına dair haberler, Avrupa Birliği’nin ABD’yi otomobillere gümrük vergisi getirirse 300 milyar dolarlık misilleme ile vurmakla tehdit etmesi ve Çin ve Japonya’dan gelen güçlü PMI verilerine karşın Asya Piyasaları Hong Kong hariç sert düşüşle kapandı.

WALL STREET – Trump ve ticaret savaşı endişelerine paralel Wall Street’te de endeksler üçüncü çeyreğin ilk gününde satıcılı başladı.

Dow Jones yüzde 0.78,

S&P 500 yüzde 0.53,

Nasdaq yüzde 0.47 düşüşle açıldı.

ABD İmalat PMI Haziran’da dört ayın en düşük düzeyine geriledi. Mayıs’ta 56.4 düzeyindeki ABD İmalat PMI Haziran’da 55.4’e geriledi.

ABD- İnşaat harcamaları ve ISM İmalat Endeksi de piyasaların bugün izlediği diğer veriler.

AVRUPA – Piyasalar bugün Avrupa’dan gelecek Fransa, Almanya, Euro Bölgesi, Birleşik Krallık İmalat PMI verilerini izledi. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Mayıs’ta yüzde 8.4 ile on yılın en düşük düzeyinde kalmaya devam etti.

EURO BÖLGESİ – İmalat PMI verileri de Euro Bölgesi genelinde imalat sektörü büyümesinin beklentilerin altında kalarak 18 ayın en zayıf büyümesine işaret etti. Euro Bölgesi İmalat PMI Haziran’da 54.9 ile beklentilerin altında kaldı ve 18 ayın en düşük düzeyine geriledi.

ALMANYA İmalat PMI Mayıs’taki 56.9 düzeyinden, Haziran’da 55.9’a gerileyerek 18 ayın en zayıf imalat büyümesine işaret etti.

FRANSA İmalat PMI Mayıs’taki 54.4 düzeyinden Haziran’da 52.5 düzeyine gerileyrek 16 ayın en düşük imalat büyümesine işaret etti.

İTALYA İmalat PMI, Mayıs’taki 52.7 düzeyinden Haziran’da 53.3 düzeyine yükselerek güçlü bir imalat büyümesine işaret etti.

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin sığınmacı konusunda anlaştığı haberlerinin ardından Almanya\'da Angela Merkel hükümetinde haftasonu siyasi bir kriz yaşandı ve muhalefet lideri ve İçişleri Bakanı, Merkel ile anlaşamadığı takdirde istifa edeceğini duyurdu. Bu da euro ve parite üzerinde baskı yapıyor.

Gelişmelere paralel Avrupa borsalarında;

- DAX yüzde 0.37,

- FTSE yüzde 0.85,

- CAC yüzde 0.70,

- FTSE MIB yüzde 1.05 geriledi

- Stoxx600 ise 0.76 geriledi.

ASYA – Asya’da Japonya ve Çin’den gelen güçlü sPMI verilerine rağmen küresel ticaret savaşı endişeleri nedeniyle sert düşüşte. Hong Kong Borsası ise Asya endekslerinde pozitif ayrıştı.

ÇİN – Çin’de İmalat PMI Haziran’da dört ayın en yüksek artışlarından birini yaşadı. Mayıs ayında 51.1 olan Çin PMI Haziran’da 51.0 olarak gerçekleşti.

JAPONYA – Japonya İmalat PMI Mayıs’ta 52.8 düzeyindeyken Haziran’da 53.0 düzeyine yükseldi.

Gelişmelere paralel Asya’da;

- Nikkei yüzde 2.21,

- Shanghai yüzde 2.52,

- KOSPI yüzde 2.35 düştü

- HSI ise yüzde 1.61 artışla pozitif ayrıştı.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.79 düşerken, endeksin son bir yıldaki getirisi yüzde 6.65’e geriledi.

- EURO/DOLAR paritesi ticaret savaşı endişeleri ve Almanya’daki siyasi gerilime paralel yüzde 0.70 düşüşle 1.1602 düzeyine geriledi. Parite gün içinde en yüksek 1.1693 düzeyini, en düşük 1.1600 düzeyini gördü.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin üzerine yükseldi. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.54 yükselişle 95.10 düzeyine yüksekdi; gün içinde 94.58-95.11 aralığında hareket etti.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.844 düzeyine gerilerken, iki yıllıklar ise yüzde 2.528 düzeyinde. 30 yıllık ABD tahvillerinde ise getiri yüzde 2.978’e geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.19 yükselişle 110.68 düzeyinde.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.83 düşüşle 1.3100 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 10.92 düşüşle varil başına 78.50 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.16 düşüşle 74.03 dolardan işlem görüyor.