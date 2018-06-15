KÜRESEL PİYASALAR – Trump'ın yeni gümrük vergisi sonrasında Dow Jones endeksi 100 puan düştü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Haziran (DHA) – ABD’de Trump yönetiminin Çin’e uygulanan gümrük vergisini 50 milyar dolarlık üründe yüzde 25 artırmasıyla yeniden yükselen ticaret savaşı endişelerinin etkisiyle, Dow Jones endeksi 100 puan düştü

- Dow Jones yüzde 0.72,

- S&P 500 yüzde 0.39 ve

- Nasdaq yüzde 0.42 düştü.

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faizleri değiştirmeme ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) sonlandırma kararıyla, Avrupa’da endeksler güçlü yükseldikten sonra, haftanın son işlem günü sona ererken düşüşe geçti.

- DAX yüzde 0.69,

- CAC 40 yüzde 0.20,

- FTSE 100 yüzde 1.02,

- FTSE MIB yüzde 1.15 ve

- Stoxx600 0.80 düştü.

Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi yüzde 0.16 düşüşle 94.72 düzeyinde.

- EURO/DOLAR paritesi Fed ve ECB sonrası eurodaki düşüşe paralel yaşanan düşüşün ardından, Trump\'ın Çin\'e vergi kararı sonrası yüzde 0.39 artışla 1.1614 düzeyinde.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.91 düzeyine, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.03’e; iki yıllıklarda ise yüzde 2.563 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.04 düşüşle 110.59 düzeyinde.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.13 artışla 1.3279 düzeyine yükseldi.

- PETROL piyasalarında, ABD arzındaki rekorun ardından arzdaki artışın devam edeceği beklentileriyle, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.55 düşüşle 66.53 dolara çekilirken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 1.07 düşüşle 75.13 dolara geriledi.

ASYA – Piyasalar ABD’den gelen gümrük vergileri endişeleriyle karışık seyirde.

Asya’da;

- Nikkei yüzde 0.50 artarken,

- Shanghai yüzde 0.70,

- HSI yüzde 0.43,

- KOSPI 0.80 düştü.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.5 düşüşle 76.3 değerine çekildi.