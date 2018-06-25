KÜRESEL PİYASALAR – Trump'ın açıklamalarının ardından Wall Street düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 25 Haziran (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çinli şirketlerin ABD’li teknoloji şirketlerine yapacağı yatırımları engellemekle tehdit etmesi sonrasında Asya ve Avrupa piyasalarının ardından Wall Street’te de endeksler düşüşle açıldı. Dow Jones 300 puan düşüşle açıldı.

Birkaç gün içinde Trump’ın duyuracağı yeni düzenlemeler, hisse sahipliği en az yüzde 25 Çinli olan firmaların, özellikle robotik, elektronik otomobil ve hava-uzay teknolojileri gibi kritik önem taşıyan sanayilerde faaliyet gösteren ABD’li şirketleri satın almasının yasaklanmasını öngörüyor.

Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre ise Trump, ayrıca ABD’li şirketlerin Çin’e “gelişmiş ihracat kontrolleri” yöntemi ile birçok teknolojiyi ihraç etmesini de engellemeyi planlıyor.

WALL STREET – ABD’de de yeni konut satışlar Mayıs’ta beklenenin üzerinde arttı. Yüzde 1 yükselmesi beklenen konut satışları Mayıs’ta yüzde 6.7 yükseldi. Geçen hafta açıklanan cari işlemler açığı, işsizlik başvurularının beklenenin altında gelmesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Philedelphia İmalat Endeksinin Haziran’da 19 ayın en düşük düzeyine gerilemesinin ardından endeksler haftanın son gününde karışık seyirle kapanan endeksler Trump’ın Çin’in teknoloji yatırımlarını engelleme tehdidinin ardından sert düştü;

- Dow Jones yüzde 1.23 düşerek 300 puan kayıpla açıldı

- S&P 500 yüzde 1.13 düştü.

- Nasdaq yüzde 1.50 düştü.

ASYA – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü\'nün (OPEC) üretimi artıracağı beklentisi ile düşen petrol fiyatları ve ABD-Çin ticaret geriliminin tekrar yükselmesine paralel; KOSPI hariç düşüşle kapandı.

- Nikkei yüzde 0.79,

- Shanghai yüzde 1.04,

- HSI yüzde 1.29 düşerken,

- KOSPI yüzde 0.3 yükseldi.

MSCI - Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.58 düşerken, endeksin yılbaşından bu yana getirisi yüzde 8.06’ya geriledi.

AVRUPA – Avrupa piyasaları da Trump’ın korumacı ticaret politikalarıyla düşüşte. Avrupa’da özellikle otomotiv sektörü Trump’ın tüm Avrupalı otomobillere yeni gümrük vergisi getirmekle tehdit etmesinin ardından en kötü performans sergileyen sektör oldu.

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Avrupa genelinde sığınmacı konularında bir anlaşma yapılamadığını, bu nedenle ülkelerle tek tek ikili anlaşma yapmaya çalışacağını söyledi. Haftanın ilk gününde ticaret gerilimi ve sığınmacı konularına paralel, Trump’ın Çin’in yatırımlarını engelleyecek yaptırımlar getireceğine ilişkin açıklamasının ardından;

- DAX yüzde 1.76

- FTSE yüzde 1.76

- CAC yüzde 1.18

- FTSE MIB yüzde 1.49 düştü

- Stoxx600 yüzde 1.49 düştü.

- DOLAR endeksi 95.00 düzeyinin altında yükselişli seyirde. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks yüzde 0.07 düşüşle 94.42 düzeyine geriledi; gün içinde 94.29-94.70 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe paralel yüzde 0.22 yükselişle 1.1681 düzeyine yükseldi. Parite gün içinde en yüksek 1.1702 düzeyini, en düşük 1,1629 düzeyini gördü.

- TAHVİL piyasalarında, ticaret savaşı endişelerine paralel 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.875 düzeyine gerilerken, 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.024’e; iki yıllıklarda ise yüzde 2.529 düzeyine geriledi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında günlük yüzde 0.44 değer kaybetmesiyle 109.51 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.09 yükselişle 1.3277 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) Viyana’da gerçekleştirdiği 174. olağan toplantısı sonucunda OPEC üyesi ülkelerin, kısıtlanan petrol üretimini artıracağının duyurulmasıyla petrol fiyatları düştü.

- PETROL piyasalarında, Türkiye\'nin deakaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 1.96 düşüşle varil başına 74.65 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.25 yükselişle 68.75 dolardan işlem görüyor.