KÜRESEL PİYASALAR – Trump sonrası Asya'da endeksler KOSPI hariç düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 23 Mayıs (DHA) – ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’le yapılan ticaret görüşmelerini “tatmin edici” bulmadığını söyledi ve Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile planlanan toplantının gerçekleşmeyebileceğini söyledikten sonra Asya’da endeksler düşüşle açıldı. Nikkei yüzde 1’in üzerinde düştü.

Çin’den gelen vergi indirimi haberleriyle Salı gününü karışık seyirle kapatan Asya borsalarında açıklamalara ve Japonya imalat PMI’ın Mayıs’ta 52.5’e gerilemesine paralel;

- Nikkei yüzde 1.18 düşüşle 22,698.74 puana,

- Shanghai yüzde 1.05 düşüşle 3,180.44 puana,

- HSI yüzde 1.06 düşüşle 30,904.10 puana gerilerken,

- KOSPI ise yüzde 0.46 artışla 2,476.84 puana yükseldi.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 0.31 gerilerken endeks yıl başından bu yana yüzde 16.11 yükseldi.

Gelişmelere paralel;

- Dolar endeksi günlük yüzde 0.12 yükselişle 93.71 düzeyine yükseldi. Geçen hafta 93.87 ile 2018 zirvesini gören dolar endeksi gün içinde 93.73 düzeyine kadar çıktı.

- Euro/dolar paritesi dolardaki yükselişe bağlı yüzde 0.14 düşüşle 1.1764 düzeyine geriledi.

- 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.024 düşüşle 3.041 düzeyine geriledi.

- 30 yıllık tahvil getirileri yüzde 3.186’ya gerilerken; 2 yıllık ABD tahvil getirileri ise 2.581 düzeyine geriledi.

- Dolar güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.47 düşüşle 110.38 düzeyine geriledi.

- Sterlin/dolar günlük yüzde 0.22 düşüşle 1.3401 düzeyine geriledi.

- ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı 72.00 dolardan işlem görürken, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent petrolü de 79.21 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

ABD – ABD Başkanı Trump’ın açıklamalarının ardından Wall Street düşüşle kapandı.

- Dow Jones yüzde 0.72 düşüşle 24,834.41 puandan,

- S&P 500 yüzde 0.31 artışla 2,724.44 puandan,

- Nasdaq yüzde 0.21 düşüşle 7,378.46 puandan kapandı.

AVRUPA – Avrupa’da da endeksler Trump’ın açıklamalarına paralel karışık seyirle kapandı. Bugün Euro Bölgesi, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya ekonomilerinden gelecek PMI verileri endekslerin yönünde etkili olacak.