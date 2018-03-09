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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – Trump-Kim buluşması Asya piyasalarını sevindirdi

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki Mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği haberleriyle Asya piyasaları ralli yaptı

09 Mart 2018 12:38

Hilal Sarı / İstanbul, 9 Mart (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın önümüzdeki Mayıs ayı içinde Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un ile görüşmeyi kabul ettiği haberleriyle Asya piyasaları ralli yaptı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.47 artışla 21,469.20 seviyesine yükselirken, Shanghai yüzde 0.34 yükselerek 3,299.68 puana çıktı. Hong Kong’da HSI yüzde 0.87 artışla 30,927.29 seviyesine çıkarken, Güney Kore’de KOSPI yüzde 0.83 artışla 2,453.21 puana yükseldi.

Trump’ın çelik ve alüminyuma getirdiği gümrük vergilerinde Meksika ve Kanada’yı istisna olarak bırakması ise Meksika Borsası S&P / BMV IPC’yi yüzde 1.21 yükselterek 48,240.00 puana yükseltti. Toronto Borsası TSX ise yüzde 0.43 artışla 15,538.70 puana çıktı.

Avrupa Borsaları Avrupa Merkez Bankası’nın faizleri değiştirmediği fakat varlık alım programına dair söyleminde şahinleşen bir söylem değişimi gözlenmesiyle karışık seyretti. Günlük yükseliş FTSE’de yüzde 0.63 olurken, FTSE MIB yüzde 1.15 yükseldi. Avrupa Borsaları dört gündür yükselişle kapatıyor.

AMB kararı sonrası 1.24 seviyesinin üzerine çıkan euro/dolar paritesi yüzde 0.40’a yakın düşüşten sonra Cuma gününe hafif yükselişle başladı ve yüzde 0.06 artışla 1.2317 seviyesine yükseldi.

Dolar endeksi AMB kararı ve Trump’ın gümrük vergilerini fiilen uygulamaya koyacak olan yasayı imzalamasıyla 90.00 seviyesinin üzerine çıktıktan sonra haftanın son gününde yüzde 0.01 düşüşle 90.166 seviyesinde.

ABD Borsaları ise Başkan Donald Trump’ın Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un ile görüşeceği ve gümrük vergilerinde Meksika ve Kanada’nın istisna tutulacağı haberleriyle yükseldi. 

Dow Jones yüzde 0.38 yükselişle 24,895.21 seviyesine yükselirken, S&P 500 yüzde 0.45 yükselişle 2,738.97 puana çıktı. Nasdaq bileşik endeksi ise yüzde 0.42 artışla 7,427.95 puana çıktı.  

ABD 10 yıllık tahvil getirileri AMB toplantısı sonrasında yüzde 0.022’lik düşüşle yüzde 2.861’e geriledikten sonra Cuma günü 0.008 yükselişle 2.874 seviyesine geldi.

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