KÜRESEL PİYASALAR – Trump G-7 öncesi konuştu, Wall Street düşüşle açıldı

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Haziran (DHA) – ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerin liderlerinin bir araya geldiği G-7 zirvesi öncesinde ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşına yönelik endişeleri artırdı. Trump’ın ABD’nin tüm ülkelerle dış ticaret açığı verdiğini vurgulayarak “Bunu düzelteceğim” demesinin ardından Wall Street’te endeksler düşüşle açıldı.

Venezuela’da arz kesintisi sebebiyle yükselen petrol fiyatları ve G-7 zirvesi gölgesinde yatırımcıların risk iştahı azaldı ve Asya’da endeksler düşüşle kapanırken, Avrupa’da endeksler karışık seyirde.

ABD – ABD’de Trump’ın G-7 liderleriyle ticaret dengelerine ilişkin müzakereler yapacağına yönelik söylemlerinin ardından endeksler düşüşle açıldı.

- Dow Jones yüzde 0.11,

- S&P 500 yüzde 0.12

- Nasdaq yüzde 0.36 düştü.

AVRUPA – Avrupa’da endeksler Almanya ve Fransa’dan gelen ekonomik verileri ve G-7 zirvesi öncesinde Trump’ın söylemlerini takip etti.

Almanya’nın ihracatı Mart’ta aylık yüzde 1.8 yükseldikten sonra Nisan’da yüzde 0.3 düştü. İthalat ise Mart’ta yüzde 0.2 düşmüşken, Nisan’ad yüzde 2.2 arttı. Beklenti ise yüzde 0.6 artmasıydı.

Fransa’da sanayi üretimi yüzde 0.3 artması beklenirken Nisan’ad yüzde 0.5 geriledi. Bir önceki ayda ise sanayi üretimi yüzde 0.4 gerilemişti. Yıllık oranda ise sanayi üretimi yüzde 2.9 artması beklenirken yüzde 2.1 arttı. Fransa imalat üretimi ise yüzde 1.3 artması beklenirken, yüzde 0.4 arttı. Yıllık oranda ise yüzde 3.7 artması beklenirken imalat üretiminde yıllık artış yüzde 3.0 oldu.

Verilere ve ticaret savaşı endişelerine paralel Avrupa’da

- DAX yüzde 0.18 düşerken,

- CAC yüzde 0.13 yükseldi,

- FTSE yatay seyretti,

- FTSE MIB ise yüzde 1.39 düştü.

ASYA – Japonya ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin de üzerinde, yıllık yüzde 0.6 küçüldü. Verilere göre sermaye harcamaları artarken, tüketici harcamaları beklentilerin altında geldi.

Çin’in dış ticaret fazlası Mayıs’ta

Yuan baz ithalat yüzde 15.6 arttıç

Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) parasal genişlemeden çıkma konusunu tartışıyor olması ve yükselen petrol fiyatlarına paralel azalan risk iştahıyla Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 0.56,

- Shanghai yüzde 1.36

- HSI yüzde 1.76,

- KOSPI 0.77 düşüşle kapandı.

- Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi ise yüzde 1.44 gerilerken endeks yıl başından bu yana yüzde 14.46 yükseldi.



Gelişmelere paralel;

- DOLAR endeksi tekrar 94.00 düzeyinin altında seyrediyor. 2018’in zirvelerine yaklaşan endeks, günlük yüzde 0.23 yükselişle 93.65 düzeyine yükseldi; gün içinde 93.39-93.82 aralığında hareket etti.

- EURO/DOLAR paritesi ECB’den gelen sıkılaşma sinyalleriyle dün 1.18 düzeyinin üzerine çıktıktan sonra bugün dolardaki yükselişe paralel yüzde 0.27 düşüşle 1.1769 düzeyine geriledi.

- TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.941 düzeyine yükselirken; 30 yıllıklarda getiri yüzde 3.086’ya; 2 yıllıklarda ise yüzde 2.508’e yükseldi.

- DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.13 değer kaybetmesiyle, 109.56 düzeyine geriledi.

- STERLİN/DOLAR yüzde 0.25 düşüşle 1.3390 düzeyine geriledi.

- PETROL piyasalarında, ABD hafif ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.53 düşüşle 65.86 dolara gerilerken, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirlerken ölçüt olarak kullanılan Brent petrolü de yüzde 0.50 düşüşle 76.93 dolara geriledi.

Dolar endeksinde yer alan para birimleri ve ağırlıkları şöyle:

- Euro (EUR) ağırlık yüzde 57.6

- Japon Yeni (JPY) ağırlık yüzde 13.6

- Pound sterling (GBP) ağırlık yüzde 11.9

- Kanada doları (CAD) ağırlık yüzde 9.1

- İsveç Kronu (SEK) ağırlık yüzde 4.2

- İsviçre Frankı (CHF) ağırlık yüzde 3.6

