KÜRESEL PİYASALAR – Ticari gerilimlerin etkisiyle Avrupa borsaları düşüşte

(Gelişmelerle güncellendi)

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Ağustos (DHA) – Avrupa borsaları, ABD ve Çin arasındaki ticari gerilimlerin küresel bir ticari anlaşmazlığa yol açabileceği endişeleriyle düşüşle açıldı.

AVRUPA – ABD-Çin arasındaki ticari gerilimler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’nden ABD’ye gelen bütün otomobillere yüzde 25 ek gümrük vergisi getireceğini duyurmasının ardından Avrupa endeksleri güne düşüşle başladı. Avrupa borsalarında;

- Stoxx 600 yüzde 0.09,

- FTSE yüzde 0.34 düşüşle,

- DAX yüzde 0.17,

- CAC 0.18,

- FTSE MIB ise yüzde 0.14 artışla açıldı.

ASYA - ABD ve Çin arasındaki görüşmelerin etkisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı Michael Cohen’in vergi yolsuzluğuna ilişkin suçlamaları kabul etmesiyle Asya borsalarında gün içi işlemlerde karışık bir seyir görüldü. Asya borsalarında;

- Nikkei yüzde 0.64,

- HSI yüzde 0.34,

- KOSPI yüzde 0.14 artışla,

- Shanghai yüzde 0.68 düşüşle kapandı.

WALL STREET – S&P 500 endeksinin dün tarihini rekorunu kırmasının ardından yatırımcıların, ABD Başkanı Donald Trump’ın politikaları kapsamında güçlenen ekonomi ve artan kurumsal kârların etkisiyle endekslerde görülen boğa piyasasının süreceği iddialarıyla ABD borsaları artışla kapandı. ABD piyasalarında;

- Dow Jones yüzde 0.25,

- S&P 500 yüzde 0.21,

- Nasdaq yüzde 0.49,

- Russel 2000 yüzde 1.14 yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında, Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.55 artışla varil başına 73.03 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.56 artışla 66.21 dolardan işlem görüyor.