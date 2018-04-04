KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşına bağlı düşüşler sürüyor

Hilal Sarı / İstanbul, 4 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı atışmaları tüm küresel piyasalarda hissedildi. Çin Maliye Bakan Yardımcısı Zhu Guangyao’nun “ticaret savaşının kazananı olmaz” ve ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un “Bu misilleme GSYH’mizin sadece yüzde 0.3’ü” açıklamaları Avrupa ve ABD borsalarında düşüşlere neden oldu.

Ticaret savaşı endişelerinin artmasıyla 11,820.86 puana kadar gerileyen DAX, Euro Bölgesi işsizlik verilerinin on yılın en düşük düzeyinde gelmesinin ardından yüzde açılışa göre 0.60 düşüşle 11,930.86 düzeyine geriledi. Öğlen saatlerinde yüzde 1.0’e yakın düşen CAC açılışa göre yüzde 0.38 düştü ve 5,132.81 puana geriledi. Stoxx 600 ise kayıplarını bir nebze toparlayarak 0.62 düşüşle 366.79 puana geriledi.

ABD borsaları, Çin’in açıkladığı yeni gümrük vergileri nedeniyle düşüşlerle açıldı.

Dow Jones yüzde 0.67 düşüşle 23,871.70 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 0.35 düşüşle 2,605.39 puana düştü. Açılışta yüzde 1’e yakın yükselen Nasdaq yüzde 0.27 düşüşle 6,922.39 puana geriledi.

Dolar endeksi ticaret savaşı endişeleriyle yüzde 0.13 düştü ve 90.06 düzeyine çekildi.

Doların ticaret savaşı endişeleriyle baskılanması ve ekonomik verilerin ardından euronun değerlenmesiyle euro/dolar paritesi yüzde 0.26 artışla 1.2303 düzeyine yükseldi.

Dolar ticaret savaşı endişeleriyle küresel piyasalarda değer kaybetti ve güvenli liman yen karşısında yüzde 0.06 düşüşle 106.53 düzeyine geriledi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri ticaret savaşı endişeleri gölgesinde yüzde 0.001 artışla 2.784 düzeyine yükseldi.

Asya Borsalarında Nikkei dışında tüm endeksler günü ekside kapattı. Nikkei, Japonya’dan gelen hizmet sektörü büyüme verileriyle yükseldi ve yüzde 0.13 artışla 21,319.55 puandan kapandı.

Dün Wall Street teknoloji hisselerindeki düşüşlere bağlı olarak dün 3,124.04 düzeyinden kapanan Shanghai endeksi Çin hizmetler sektörü PMI verisinin Mart ayında hız kesmesiyle birlikte yüzde 0.15 düşüşle 3,131.84 düzeyinden kapandı.

HSI ise yüzde 2.19 düşüşle 30 bin puanın altına seyrini sürdürdü ve 29,518.69 puana geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Güney Kore ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasını askıya almasının ardından KOSPI haftanın ikinci gününde yüzde 01.41 düşüşle 2,408.06 puandan kapandı.

Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI (Japonya hariç) kayıplarını genişletti ve öğleden önceki yüzde 1.16’lık kaybı yüzde 1.73’e çıktı.