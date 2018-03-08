T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı endişesinde “istisna” piyasaları yükseltiyor

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – ABD’de ticaret savaşı endişelerini tetikleyen gümrük vergileri konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya muhafiyet verebileceğini söylemesiyle küresel piyasalar yükselme eğiliminde

08 Mart 2018 12:41

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – ABD’de ticaret savaşı endişelerini tetikleyen gümrük vergileri konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın Meksika ve Kanada’ya muhafiyet verebileceğini söylemesiyle küresel piyasalar yükselme eğiliminde. 
Asya Borsaları çelik ve alüminyum istisnası olabileceği haberleriyle yükseldi. Nikkei yüzde 0.54 yükselirken, Shanghai borsası yüzde 0.40 yükselişle 3,284.60 seviyesine çıktı. Hong Kong’da HSI ise yüzde 1.42 yükselişle 30,621.90 seviyesine geldi.  
Dow Jones 300 puan düşüşün ardından günü yüzde 0.33’lük düşüşle 24,801.36 seviyesinden kapandı. S&P 500 gün içinde yüzde 1’e yakın düştükten sonra çelik ve alüminyum vergilerinde “istisna” haberleriyle kayıplarını toparlayıp günü yüzde 0.05 düşüşle kapattı. Nasdaq bileşik endeksi ise Google’ın ana şirketi Alphabet ve Facebook’taki yüzde 2.2 ve yüzde 1.3’lük yükselişkerden destek bularak yüzde 0.33’lük yükseldi. 
Avrupa Birliği’nden ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergisi önerilerine misilleme gelmesiyle Avrupa borsaları da karışık seyretti. DAX ve CAC günü bir önceki günle aynı seviyede kapatırken, FTSE yüzde 0.16 yükselişle 7157.84’e yükseldi. 
Dolar endeksi yüzde 0.05 düşüşle 89.589 seviyesine gerilerken Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.05 düşüşle 1.2405’e geriledi. 
Bugün piyasalarda Avrupa Merkez Bankası\'nın (AMB) faiz kararı ve sonrasında AMB Başkanı Mario Draghi\'nin açıklamaları takip edilecek. Analistler, bugün açıklanacak AMB kararlarının yatırımcıların odağında olacağını belirtiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAABDdeABD Başkanı Donald Trumpın MeksikaKanadayaBorsalarıNikkeiShanghaiHong Kongda HSIJonesS&PNasdaqGoogleınAlphabetFacebooktakiBirliğinden ABD Başkanı Donald TrumpınAvrupaDAXCACFTSE

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24