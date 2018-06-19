Hilal Sarı / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump’ın, Çin’den yapılan ithalata uygulanan ek gümrük vergisinin tabanını 200 milyar dolara genişletmesiyle, Asya’da endeksler, Çin hisselerine gelen sert satışların etkisiyle dört ayın en düşük düzeylerine geriledi. Shanghai endeksi yüzde 3.82 düşüşle kapanırken, Shenzhen endeksi yüzde 5.8 kayıpla kapandı.

Çin, ABD\'nin geçen hafta uygulayacağını ilan ettiği yeni gümrük vergilerine karşılık olarak, ABD\'den ithal edilen ve değeri 50 milyar doları bulan çeşitli ürünlere gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı. Çin\'in bu adımı üzerine Trump, yeni haftanın ilk gününde toplam değeri 200 milyar doları bulan Çin ürünlerinin ithalatında yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını ilan etti.

Trump Çin\'in, bu adıma da karşılık vermesi durumunda, \"Buna, 200 milyar dolarlık başka ürünler üzerinde ilave gümrük vergileri uygulayarak karşılık vereceğiz\" derken, Çin de, ABD hükümetinin Çin ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin listesini yayınlaması durumunda, \"niteliksel ve niceliksel\" önlemlerin sırada olduğu uyarısı yaptı.

Gelişmelere paralel Asya’da endeksler sert düştü;

- Shanghai yüzde 3.82

- Nikkei yüzde 1.77,

- HSI yüzde 2.78

- KOSPI ise yüzde 1.52 düşüşle kapandı.

AVRUPA – Ticaret savaşı endişelerine paralel Avrupa’da da endeksler düşüşle açıldı. Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB), faizleri değiştirmeme ve varlık alım programıyla gerçekleştirilen parasal genişlemeyi (QE) “güvercin” bir söylemle sonlandırdıktan sonra haftanın ilk işlem gününde ECB Başkanı Mario Draghi Portekiz’de bankanın düzenlediği bir forumda “İlk faiz artışının zamanını belirlemede kurul olarak sabırlı olacağız” dedi.

Enflasyonun ECB hedefine doğru kademeli bir şekilde ilerlediğini belirten Draghi, belirsizliğin ekonomik görünümün içine işlediğini söyledi. Draghi, ABD’deki mali genişlemeyi yukarı yönlü bir risk olarak değerlendirirken, jeopolitiğe bağlı artan petrol fiyatlarını ise aşağı yönlü risk olarak değerlendirdi.

Gelişmelere paralel Avrupa’da;

- DAX yüzde 1.67,

- FTSE yüzde 0.64,

- CAC yüzde 1.40,

- FTSE MIB yüzde 0.72 düştü.

- Stoxx 600 ise yüzde 1.00 düştü.

WALL STREET – ABD’de de endekslerin Çin’in misillemelerine bağlı ciddi düşüşle açılması öngörülüyor. Vadeli işlemler piyasasına göre Dow Jones 350 puan kadar düşüşle açılabilir.

ABD’de Pazartesi günü Dow Jones yüzde 0.41, S&P 500 yüzde 0.21 düşerken, Nasdaq yatay seyirle günü tamamladı. Bugün ABD’de açıklanacak inşaat sektörüne ilişkin aylık ve yıllık veriler de piyasaların izlediği verilerden olacak.