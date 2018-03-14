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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı endişeleriyle dolar düştü

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart (DHA) – ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı yeni gümrük vergisi getireceği haberleri ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasıyla

14 Mart 2018 18:27

Hilal Sarı / İstanbul, 14 Mart (DHA) – ABD’de Şubat ayı enflasyon verisinin beklentiler doğrultusunda gelmesine karşın, ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e karşı yeni gümrük vergisi getireceği haberleri ve Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasıyla dolar küresel piyasalarda değer kaybederek bir haftanın en düşük düzeyine geriledi. ABD\'de aylık ve yıllık Üretici Fiyat Endeski değişimleri açıklanıyor olacak. Piyasalar bu verileri de izliyor. 

ECB Başkanı Mario Draghi’nin de enflasyondaki güçlenmeye dair daha fazla kanıta ihtiyaç duyulduğunu söylemesi piyasalarda güvercin yorumlandı.

Dolar endeksi 8 Mart’tan bu yana görülen en düşük düzey olan 89.56’ya kadar geriledi ve bir ayın en düşük düzeyi olan 89.40’a yakınlaştı.

Güvenli liman yene karşı da değer kaybeden dolar yüzde 0.14 düşüşle 106.42 yene geriledi.

Asya borsalarında hem \"şahin\" olarak nitelendirilen yeni Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ticaret savaşı taraftarı olması endişeleriyle hem de Trump’ın 60 milyar dolara ulaşabileceği öngörülen Çin’den ithal edilen elektronik ve Telekom ürünlerine getireceği gümrük vergileri endişesiyle düştü. Pompei ABD Kongre üyesi olarak görev yaparken hükümetin Çin’e karşı sert ticaret yaptırımları uygulamasını talep ediyordu.

Nikkei yüzde 0.87 düşüşle 21,777.29 puana gerilerken, Shanghai yüzde 0.57 düşüşle 3,291.27 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.53 düşüşle 31,435.01 puana gerilerken, Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.34 düşüşle 2,486.08 puana çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Broadcom-Qualcomm birleşmesini de “ulusal güvenlik endişeleri” sebebiyle engellemesi ve ticaret savaşı endişeleriyle düşüşlerle kapanan ABD borsalarında Dow Jones yüzde 0.68 düşüşle 25,007.03 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0.64 düşüşle 2,765.31 düzeyine geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 1.02 düşüşle 7,511.01 düzeyine geriledi.

Kazançlarla ve ECB Başkanı Draghi’nin güvercin yorumlarıyla sevinen Avrupa Borsalarında ise Stoxx 600 Endeksi yüzde 0.36 yükseldi. DAX yüzde 0.44 artışla 12,274.41 puana yükselirken, FTSE yüzde 0.29 yükselişle 7,159.83 düzeyine çıktı.  CAC 40 ise yüzde 0.34 artışla 5,260.68 puana çıktı.

10 yıllık ABD tahvil ise veri öncesi yüzde 2.854 düzeyinde. Euro/dolar paritesi ise ABD\'de açıklanacak ÜFE verisi öncesi 1.2385 düzeyinde. 

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