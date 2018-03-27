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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı endişeleri hafifledi, borsalar yükseldi

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart (DHA) – ABD borsaları, sert düşüşlerle kapattığı geçen haftanın ardından, yeni haftanın ilk işlem gününü ticaret savaşı endişelerinin bir ölçüde hafiflemesiyle yükselişlerle kapadı

27 Mart 2018 12:40

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Mart (DHA) – ABD borsaları, sert düşüşlerle kapattığı geçen haftanın ardından, yeni haftanın ilk işlem gününü ticaret savaşı endişelerinin bir ölçüde hafiflemesiyle yükselişlerle kapadı.

ABD Borsaları’nda, Ocak 2016’tan bu yana en büyük haftalık kayıplarının yaşandığı geçen haftayı yüzde 5.7 kayıpla kapatan Dow Jones yeni haftanın ilk gününde yüzde 2.84 artışla 24,202.60 puana yükseldi. S&P 500 Endeksi de, yüzde 5.9 haftalık düşüşün ardından, yüzde 2.72 artışla 2,658.55 puana yükseldi. Nasdaq ise haftalık yüzde 6.5’lik kaybın ardından haftanın ilk işlem gününde yüzde 3.26 yükselişle 7,220.54 puana çıktı.

ABD ile Çin arasında gittikçe büyüyecek bir ticaret savaşına dair endişelerin biraz hafiflemesi Avrupa Borsalarına da karışık bir seyir izletti. DAX ve CAC günü yatay seyirle kapatırken FTSE yüzde 0.48 düşüşle 6,888.69 puana geriledi. Stoxx600 de günü yatay seyirle kapattı. FTSE MIB ise yüzde 1.24 düştü.

Dolar küresel piyasalarda hafif değerlendi, güvenli liman yen karşısında 16 ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra bugün yüzde 0.19 artışla 105.59 yen düzeyine yükseldi.

Dolar endeksi haftaya gerileyerek başladıktan sonra bugün hafif bir artışla 89.058 düzeyine, euro/dolar paritesi de yüzde 0.05 artışla 1.2453 düzeyine çıktı.

Asya Borsaları’nda ise ABD Başkanı Donald Trump’ın 60 milyar dolarlık gümrük vergisi planında Güney Kore’nin hariç tutulacağı açıklamalarıyla yükselişler yaşandı. Gelişmekte olan ülkeler endeksi MSCI ise yüzde 0.99 yükseldi.

Shanghai Borsası düne göre yüzde 0.51 artışla 3,149.65 puana gerilerken, HSI yüzde 0.83 artışla 30,803.06 puana yükseldi. Nikkei yüzde 2.65 artışla 21,317.32 puan olurken, KOSPI 0.54 artışla 2,450.26 puana yükseldi.

10 yıllık ABD tahvil getirileri geçen hafta yaşanan son altı ayın en büyük düşüşünün ardından bugün yüzde 0.011 artışla yüzde 2.852’e yükseldi.

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