KÜRESEL PİYASALAR – Ticaret savaşı endişeleri en çok ABD borsalarını düşürdü

Hilal Sarı / İstanbul, 15 Mart (DHA) – ABD kaynaklı ticaret savaşı endişelerinin gölgesinde ABD Borsaları büyük düşüşler yaşadı. Uçak üreticisi Boeing hisselerinin Çin ile girilecek bir ticaret savaşı endişeleriyle düşmesi ABD borsalarındaki düşüşlerde etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni baş ekonomik danışmanı Larry Kudlow olurken, Kudlow’un “Çin sert bir tepkiyi haketti” açıklamasıyla Dow Jones yüzde 1.0 düşüşle 25 bin puanın altına inerek 24,758.12 puana geriledi. S&P 500 yüzde 0.57 düşüşle 2,749.91 düzeyine geriledi. Nasdaq Bileşik Endeksi yüzde 0.19 kayıpla 7,496.81 düzeyine geriledi.

Avrupa Borsaları’nda Adidas hisselerinin yüzde 11 yükselişiyle DAX’ta gün yatay seyirle kapanırken, FTSE yüzde 0.09 düşüşle 7,132.69 puana geriledi. CAC önceki güne yatay seyrederken FTSE MIB yüzde 1.05 düşüşle 22,452.34 puana geriledi.

Dolar endeksi 8 Mart’tan bu yana görülen en düşük düzey olan 89.56’ya kadar gerileyerek bir ayın en düşük düzeyi olan 89.40’a yakınlaştıktan sonra düne göre yüzde 0.02 artışla 89.723 düzeyine yükseldi.

Euro/dolar paritesi ise doların küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerine bağlı olarak yaşadığı düşüşle yüzde 0.05 artışla 1.2371’e gelerek tekrar 1.24 düzeyine yöneldi.

Güvenli liman yene karşı da değer kaybeden dolar 106.00 düzeyinin de altına geriledi ve yüzde 0.32 düşüşle 105.98 düzeyine geldi.

Asya borsaları ticaret savaşı endişeleri gölgesinde karışık seyretti.

Nikkei yüzde 0.12 yükselişle 21,803.95 düzeyine çıkarken, Shanghai borsası yüzde 0.36 düşüşle 3,279.63 puana geriledi. Hong Kong’da HSI yüzde 0.06 yükselişle 31,453.20 puana yükseldi. Güney Kore’de KOSPI ise yüzde 0.34 artışla 2,494.61 puana çıktı.

ABD’de açıklanan zayıf perakende satış verisinin ardından 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.005 düşüşle yüzde 2.812 düzeyine geriledi.