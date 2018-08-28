KÜRESEL PİYASALAR – S&P 500 tarihte ilk kez 2 bin 900 puanın üzerinde

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Ağustos (DHA) – ABD ve Meksika’nın yeni bir ticaret anlaşmasına varması ve Kanada’nın da ABD ile yeni bir anlaşma imzalayacak olmasına ilişkin beklentiler ve ABD ekonomisinden gelen verilere paralel Wall Street yükselişle açılırken, S&P 500 endeksi tarihte ilk kez 2 bin 900 puanın üzerine çıktı. Avrupa’da İtalya hariç tüm büyük endeksler yükselirken, Asya Shanghai hariç yükselişle kapandı.

ABD’de tüketici güveni Ağustos’ta beklentilerin üzerinde 133.4’e yükselerek 18 yılın zirvesine yaklaştı. Beklenti tüketici güven endeksinin 126.7 düzeyine gerilemesiydi.

ABD Richmond Fed İmalat Endeksi Ağustos’ta beklentilerin de üzerinde 24 olarak açıklandı. Beklenti endeksin Temmuz’daki 20 düzeyinden Ağustos’ta 18’e gerilemesiydi.

ABD Temmuz’da ürün ticaretinde 72.2 milyar dolar açık verdi. Beklenti ürün ticaretinde 68.8 milyar dolar açık verilmesiydi.

ABD’de toptan satış stokları Temmuz’da yüzde 0.7 arttı. Beklenti yüzde 0.1 artmasıydı.

ABD’de S&P/Case-Shiller Konut Fiyat Endeksi Haziran’da yıllık 6.3 artışla beklentilerin altında kaldı. Beklenti endeksin yüzde 6.5 yükselmesiydi.

WALL STREET – ABD borsalarında gelişmelere paralel tüm endeksler yükseldi. Meksika anlaşmasıyla dün rekor tazeleyen Wall Street endekslerinde, S&P 500 Salı günü tarihinde ilk kez 2 bin 900 puanın üzerine çıktı.

- Dow Jones yüzde 0.22

- S&P 500 yüzde 0.10,

- Nasdaq yüzde 0.26,

- Russel 2000 yüzde 0.17 yükseldi.

AVRUPA – Avrupa piyasalarında Fransa güven endeksi Temmuz’da istikrarını korudu ve 97 olarak açıklandı. Endeksler ABD-Meksika ticaret anlaşmasını olumlu algıladı ve FTSE MIB hariç tüm büyük endeksler yükseldi.

EURO BÖLGESİ özel sektöre sağlanan krediler beklentiler doğrultusunda Temmuz’da yüzde 3.0 arttı.

Verilere paralel;

DAX yüzde 0.13,

FTSE yüzde 0.68,

CAC yüzde 0.45 yükselirken,

FTSE MIB yüzde 0.38 düştü.

Stoxx 600 ise yüzde 0.24 yükseldi.

ASYA – Asya’da endeksler haftanın ilk günü yükselişle kapandıktan sonra Salı ABD-Meksika ticaret anlaşması sonrası karışık seyirle kapandı.

- Shanghai yüzde 0.10 düşerken,

- Nikkei yüzde 0.06

- HSI yüzde 0.28,

- KOSPI yüzde 0.17 yükseldi.

DOLAR ENDEKSİ gelişmelere paralel güçlü seyrini koruyor, endeks günlük yüzde 0.23 düşüşle 94.55 düzeyine geriledi.

EURO/DOLAR paritesi dolardaki düşüşe bağlı yüzde 0.25 artışla 1.1706 düzeyine yükseldi.

TAHVİL piyasalarında, 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 2.884 düzeyine yükselirken, iki yıllıklarda getiri yüzde 2.661 düzeyine yükseldi.

DOLAR/YEN, doların güvenli liman Japon yeni karşısında yüzde 0.04 değer kazanmasıyla 111.12 düzeyinde.

STERLİN/DOLAR ise yüzde 0.03 düşüşle 1.2889 düzeyine yükseldi.

KÜRESEL PETROL piyasalarında Türkiye\'nin de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullandığı Brent ham petrolü günlük yüzde 0.39 yükselişle varil başına 76.51 dolardan, ABD hafif petrolü de günlük yüzde 0.12 düşüşle 68.79 dolardan işlem görüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC) referans fiyat olarak belirlediği sepet fiyatı Pazartesi günü 0.09 dolar artışla 74.09 dolara yükseldi. Cuma günü OPEC sepet fiyatı 74.02 dolar düzeyindeydi.

OPEC Petrol Sepeti, Saharan Blend (Cezayir), Girassol (Angola), Oriente (Ekvador), Rabi Light (Gabon), Minas (Endonezya, Iran Heavy (İran), Basra Light (Irak), Kuwait Export (Kuveyt), Es Sider (Libya), Bonny Light (Nijerya), Qatar Marine (Katar), Arab Light (Suudi Arabistan), Murban (BAE) ve Merey (Venezuela) petrol fiyatlarından hesaplanıyor.