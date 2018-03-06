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Ekonomi

KÜRESEL PİYASALAR – Kuzey Kore'den gelen “nükleer silahsızlanma” sinyali piyasaları yükseltti

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi) Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Küresel piyasalar, bir ticaret savaşına dair endişelerin hafiflemesinin ardından, Kuzey Kore’den gelen ılımlı “nükleer silahsızlanma” sinyallerle yükselişine devam etti

06 Mart 2018 20:57

(Piyasa gelişmeleriyle güncellendi)

Hilal Sarı / İstanbul, 6 Mart (DHA) – Küresel piyasalar, bir ticaret savaşına dair endişelerin hafiflemesinin ardından, Kuzey Kore’den gelen ılımlı “nükleer silahsızlanma” sinyallerle yükselişine devam etti.  

ABD borsaları ticaret savaşına yönelik endişelerin hafiflemesi ve Kuzey Kore’den gelen “ABD ile nükleer silahsızlanma konusunda görüşmeye niyetimiz var” mesajıyla güne yükselerek başladı.

Dow Jones Endeksi 100 puandan yüksek bir artışla açıldı ve yüzde 0.18 artışla 24,919.75 seviyesine yükseldi. Nasdaq yüzde 0.28 yükselerek 7,351.00’e çıkarken, S&P 500 yüzde 0.04 artışla  2,722.03 oldu.

Dolar küresel piyasada ABD\'den gelen birçok olumlu ekonomik veriye rağmen değer yitirirken, dolar endeksi 0.46’lık düşüşle 89.667 seviyesine geriledi.

Euro/dolar paritesi ise yüzde 0.44’lük bir artışla 1.2389 seviyesine yükseldi.

İtalya\'da aşırı sağ ve euro karşıtı Beş Yıldız hareketinin en fazla oyu aldığı seçimlerde hiçbir partinin tek başına iktidar olamayacağı belirsizliği nedeniyle güne yükselişle başlayan Avrupa borsaları gün içinde de yükselişini sürdürdü

FTSE yüzde 0.82 artarak 7176.00 seviyesine yükselirken, DAX 12,211.37 düzeyini gördükten sonra günlük yükselişini yavaşlatarak yüzde 0.65 yükselişle 12,169.84 seviyesine indi. CAC ise yüzde 0.54 artışla 5,195.31 düzeyine yükseldi.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in satışlarını yüzde 5 artırdığını açıklamasıyla hisseleri yüzde 2.5 yükseldi ve özellikle DAX’taki yükselişe katkısı oldu.

Yatırımcıların İtalya’da partilerin nasıl bir koalisyon kurulacağını beklemesiyle, Milanoda günü yüzde 0.42\'lik düşüşle kapatan FTSE MIB endeksi de yüzde 1.82’lik artışla 22,216.72 seviyesine yükseldi.

Ticaret savaşı endişelerinin dinmesi Asya piyasalarını da sevindirdi. Japonya\'da Nikkei yüzde 1.79 yükselerek 21,417.76 düzeyine gelirken, Shanghai Borsası yüzde 1.02 yükselişle 3,290.17 düzeyine çıktı. Hong Kong Borsası HSI ise yüzde 2.09 artışla 30,510.73 oldu.

Sabah saatlerinde 2.873 seviyesinde olan 10 yıllık ABD tahvil getirileri yüzde 0.013 düşüşle yüzde 2.864 seviyesine geriledi.

 

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