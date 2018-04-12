KÜRESEL PİYASALAR –  Jeopolitik riskler hafifledi, Avrupa borsaları yükselişe geçti

Hilal Sarı / İstanbul, 12 Nisan (DHA) – ABD ve Çin arasında ticaret savaşı gerginlikleri, Rusya ve Suriye’ye ilişkin jeopolitik riskler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Suriye’ye saldırı için bir tarih vermedim” açıklaması ve sanayi üretimi verileriyle Avrupa Borsaları yükselişe geçti. ABD’de ise vadeli işlemler piyasası endekslerin yükselişle açılacağına işaret ediyor.

“Füze” gerilimi ve Fed tutanaklarına bağlı düşüşlerle açılan Avrupa borsalarında

DAX yüzde 0.50 artışla 12,355.67 puana yükselirken, enflasyon verisinin beş buçuk yılın en güçlü düzeyinde geldiği Fransa’da CAC yüzde 0.31 yükseldi ve 5,294.37 puana çıktı. İngiliz bahis teknolojisi şirketi Playtech’teki yüzde 9.0 yükselişe rağmen FTSE jeopolitik gerilime bağlı olarak sadece yüzde 0.09 artışla 7.263.45 puana yükseldi. FTSE MIB ise yüzde 0.76 artışla pozitif ayrıştı ve 23,188.28 puana yükseldi.

Birleşik Krallık ve Fransa\'dan da, ABD’den sonra Suriye’deki kimyasal silah kullanımı iddialarına yanıt verileceği açıklandı. Birleşik Krallık’ta Başbakan Theresa May bugün konuya ilişkin bir toplantı düzenliyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da saldırıya karşı sert bir yanıt vermek istediklerini söyledi.

Fransa’da tüketici fiyat endeksi Mart ayında Şubat ayına göre yüzde 1.0, bir yıl öncesine göre yüzde 1.6 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 1.6 ile Ekim 2012’den bu yana en yüksek düzeyine çıktı.

Asya borsaları Ortadoğu’daki jeopolitik gerilime bağlı düşüşlerle kapandı.

Japonya’da Nikkei yüzde 0.12 düşüşle 21,660.28 puana gerilerken, Çin’de Shanghai borsası Devlet Başkanı Xi Jinping’in Çin ekonomisini dünyaya daha fazla açma vaatleriyle yükselişli günlerden sonra bugün yüzde 0.87 düşüşle 3,180.20 puandan kapandı.

Hong Kong’da HSI yüzde 0.21 düşüşle 30,831.28 puandan kapanırken, Güney Kore’de KOSPI sabah saatlerinde Asya piyasalarında pozitif ayrıştıktan sonra düşüşe geçti ve yüzde 0.06 düşüşle 2,442.71 puandan kapandı.

MSCI endeksi bir yılda yüzde 25’e yakın yükseldi

Jeopolitik risklerin gölgesinde elişmekte olan ülkeler endeksi tarihi zirvelerinde dolaşıyor. Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yıl başından bu yana yüzde 24.11 yükseldi.

ABD borsalarında çekirdek enflasyonun yükseldiğine işaret eden TÜFE verisi ve Fed tutanaklarının ardından Dow Jones haftanın üçüncü gününü yüzde 0.90 düşüşle 24,189.45 puandan kapattı. S&P 500 yüzde 0.55 düşüşle 2,642.19 puandan kapandı. Önceki gün yüzde 2.0’nin üzerinde değerlenen Nasdaq ise dünü yüzde 0.36 düşüşle 7,069.03 düzeyinden kapandı. Vadeli işlemler piyasası Wall Street’in de yükselişlerle açılacağına işaret ediyor.

Doların diğer para birimlerine karşı dün değer kaybetmesinin ardından bugün dolar endeksi Fed tutanakları ve faiz artışlarının devam edeceği beklentisiyle ve Donald Trump’ın saldırıya ilişkin tarih vermediği açıklamasıyla 90.00 bandının altında yüzde 0.26’lık yükselişle 89.74 düzeyinde.

Doların değer kazanmasına bağlı olarak euro/dolar paritesi yüzde 0.25 düşüşle 1.2336 düzeyine geriledi. Dolar ticaret savaşı endişelerine paralel olarak güvenli liman yen karşısında yüzde 0.38 artışla tekrar 107.00 düzeyinin üzerine çıktı ve 107.19 yen düzeyinde.